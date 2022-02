“Teniamoci per mano Onlus” consegna al Policlinico Umberto I due elettrocardiografi portatili

Il distretto romano dell’Associazione di clownterapia “Teniamoci per Mano Onlus”, ha consegnato oggi al reparto di ematologia pediatrica del Policlinico Umberto I due elettrocardiografi portatili di ultima generazione indispensabili per monitorare lo stato di salute dei piccoli pazienti.

Le apparecchiature sono state acquistate grazie alla generosità di cittadini e imprese e all’impegno dei 70 volontari del distretto romano dell’associazione nell’ambito della “Maratona del Sorriso”, una staffetta fatta di eventi virtuali e in presenza al termine della quale sono stati raccolti in tutta Italia oltre 50 mila euro per l’acquisto di apparecchiature mediche e per realizzare iniziative quali “Spiagge senza barriere”, dedicata ad aprire le spiagge ad anziani e diversamente abili, e “Giostre del sorriso” per attrezzare spazi sicuri per il gioco.

Dal 2010 Teniamoci per Mano Onlus è impegnata con i suoi 600 volontari attraverso la clownterapia a regalare sorrisi in oltre 50 ospedali, case di riposo e strutture per bambini e diversamente abili su tutto il territorio nazionale. «La consegna effettuata oggi rappresenta un grande traguardo per la nostra associazione e siamo orgogliosi di aver supportato con il nostro impegno e la generosità di tanti donatori l’attività del personale sanitario che con competenza e passione assiste i piccoli pazienti – ha affermato Giulia Zazzaro, coordinatrice del distretto di Roma di Teniamoci per Mano Onlus – La Maratona del Sorriso portata avanti dai nostri volontari in piena pandemia è la testimonianza che quando c’è tanta voglia di fare del bene gli ostacoli possono essere superati».

"Voglio ringraziare i nostri nuovi amici del distretto capitolino dell’Associazione Teniamoci per Mano Onlus per la generosità e la sensibilità dimostrata verso i bambini ricoverati nel nostro reparto e nel nostro Day Hospital con la donazione dei due Elettrocardiografi, strumenti indispensabili per il monitoraggio delle condizioni cliniche dei nostri pazienti in tutte le fasi del loro trattamento. Un'iniziativa che si è potuta realizzare anche, e soprattutto, grazie al silenzioso contributo di persone dal cuore grande. Un grazie di cuore dal Reparti di Ematologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma." – ha dichiarato durante la consegna Marco Fabbri, coordinatore infermieristico Dipartimento Ematologia Policlinico Umberto I.