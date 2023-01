Guardi il telefono al letto appena sveglio? Il neurologo: «Aumentano ansia e stress. Questi i sintomi a cui fare attenzione»

Venerdì 20 Gennaio 2023, 07:36 - Ultimo aggiornamento: 07:41

«L'utilizzo immediato del telefono da appena svegli ha conseguenze sul nostro organismo. Equivale a seppellire il cervello di informazioni facendolo correre di prima mattina, dietro ispirazioni banali o drammatiche, che fanno passare troppo rapidamente il cervello da una fase creativa notturna a una fase servile diurna generando ansia e tecnostress». Il professore Piero Barbanti, neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffele di Roma, mette in guardia dall'uso smodato dello smartphone nel momento del risveglio.

«Secondo i dati Deloitte più di un terzo degli utenti in tutto il mondo afferma di controllare il telefono entro cinque minuti dal risveglio al mattino e il 20% di loro lo controlla più di 50 volte al giorno. La dipendenza dagli smartphone è un fenomeno che riguarda tutti, - spiega Barbanti - e ad essere colpiti sono per lo più gli adulti. I dati ci parlano di una crescita dei disturbi legati alla tecnologia. La sensazione che si trova dietro la dipendenza dell'utente è la paura di essere tagliato fuori da qualcosa o trovarsi in una situazione di pericolo e non accorgersene, e questa è una follia, la vita va avanti anche senza di noi».