Una supermascherina in grado di bloccare tutti i virus al 100%, Covid compreso, con tutte le sue varianti, come Omicron: l'ha presentata al CES 2022, il Consumer Electronics Show di Las Vegas, una start up di Lione, che assicura che il prezzo del sistema di protezione non sarà eccessivo.

La supermascherina che blocca tutti i virus

La mascherina che blocca tutti i virus l'ha realizzata l'azienda francese Airxom: si tratta di un sistema di protezione delle vie respiratorie in grado di bloccare i virus SARS-CoV-2, ovvero quelli del Covid con tutte le sue varianti.

La start up di Lione anticipa che la supermascherina dovrebbe essere commercializzata da marzo, e che il suo prezzo sarà di circa 300 euro.

«Risultati spettacolari contro il Covid»

«Risultati spettacolari contro il Covid - assicura Vincent Gaston, Ceo di Airxom -: la nostra mascherina lo distrugge con il semplice contatto». L'azienda francese sa che altre aziende stanno preparndo dei prorotipi di mascherina in grado di fermare il Covid: «Non so per quanto tempo manterremo il nostro vantaggio - dice ancora Gaston -. Ma siamo gli unici ad offrire una protezione totale».

