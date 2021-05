Stati Uniti, via la mascherina e boom di vendite rossetti: +80% rispetto a un anno fa

Boom di vendite di rossetti negli Stati Uniti. Ne sono stati venduti 34 milioni a fine aprile, pari a un +80%. Risultato simile a quello pre-pandemia da Covid, quando si registravano ricavi per circa 40 milioni di dollari. Lo riporta la CNN, che cita alcune società che si occupano di ricerche di mercato. Con l'allentamento delle misure restrittive per contenere la pandemia, tra cui la fine dell'obbligo della mascherina, le labbra tornano in mostra ed è la rivincita del rossetto.

I vaccini - I Centers for Disease Control and Prevention, massima autorità in tema di Salute in America, la scorsa settimana hanno affermato che le persone completamente vaccinate (quindi con due dosi di Moderna o Pfizer o con una di Johnson&Johnson) non devono indossare le mascherine. E non sono neanche obbligate al distanziamento sociale, tranne quando entrano in strutture sanitarie, sui mezzi pubblici, nelle scuole o in altre aree in cui i Governi locali non hanno tolto il divieto.

I nuovi trend - Arancione, rosa, viola, magenta. Queste le tonalità tornate di moda insieme al rossette. Tutte accese e che richiamano anche il bisogno di estate. All'inizio della pandemia, in particolare, con l'obbligo di indossare la mascherina sia al chiuso che all'aperto, le scelte dei consumatori si erano invece orientate verso l'uso del trucco per gli occhi piuttosto che per le labbra.

