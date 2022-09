Sla, scoperta cura per pazienti con mutazione specifica: farmaco rallenta (e inverte) progressione malattia

Una possibile cura per la Sla, una speranza in più per i malati. Uno studio internazionale ha evidenziato come l'utilizzo del Tofersen, un oligonucleotide antisenso (Aso) che agisce selettivamente sull'Rna messaggero, possa portare a una rallentamento e, in alcuni casi, un'inversione della progressione clinica della Sclerosi laterale amiotrofica. I dati si riferiscono alle persone portatrici della mutazione nel gene Sod1: Tofersen riesce infatti a bloccare la sintesi della proteina alterata.

La terapia viene somministrata mediante puntura lombare, e tale metodica è molto ben tollerata. I dati dello studio internazionale, in cui in Italia è stato coinvolto l'ospedale Molinette di Torino, sono stati pubblicati oggi sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine.