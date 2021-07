Domenica 25 Luglio 2021, 14:04

Dopo il Covid si può non tornare indietro. È il caso del Long-Covid: «una condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da coronavirus allo stato di salute precedente all'infezione acuta», come indicato dall'Iss. Non si conoscono i motivi che portano una parte della popolazione contagiata a sviluppare sintomi nel lungo periodo. Ma non ne sono esenti i bambini. I Long Covid è infatti in grado di accentuare in maniera esponenziale le difficoltà fisiche e psichiche dei più piccoli potendone danneggiare lo sviluppo cognitivo e la salute mentale nel medio-lungo periodo. È bene allora saperne riconoscere sintomi per poter monitorare l'infezione.

Long Covid bambini, i sintomi

Il numero dei bambini che ha avuto esperienza del Long Covid è confortante, ma il fenomeno non va sottovalutato. Al di sotto degli 11 anni di età, chi contrae l’infezione da COVID-19 «ha una minor probabilità di sviluppare una malattia grave durante la fase acuta, così come nelle settimane successive alla diagnosi», riporta l'Iss. Ci sono però alcuni sintomi da tenere sott'occhio. E sono:

febbre;

disturbi gastro-intestinali;

nausea;

affaticamento persistente;

mal di gola;

manifestazioni cutanee;

cefalea;

artromialgie;

astenia;

cambiamenti del tono dell’umore;

disturbo del sonno;

difficoltà di concentrazione;

vertigini;

palpitazioni;

sensazione di fame d’aria;

disfunzioni cognitive

Le differenze

I sintomi appena indicati potrebbero però anche non essere una conseguenza del Long Covid. Ma dovuti alle conseguenze indirette del COVID-19 nel lungo periodo: fra cui l’isolamento sociale e le ricadute socioeconomiche della pandemia sulle famiglie. La salute dei bambini può risultare profondamente influenzata da modifiche delle condizioni di vita, del reddito familiare, disoccupazione, problemi di istruzione e di accesso ai servizi sanitari, con conseguente maggior rischio di abbandono e violenza domestica.

Come curarlo

Nel caso in cui si verifichino alcuni sintomi tra quelli indicati per un periodo persistente è allora opportuno contattare il proprio pediatra: il primo interlocutore dei genitori. È anche importante un supporto psicologico dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, attraverso l’attivazione di percorsi di supporto psicologico e neuropsichiatrico a loro dedicati. Oltre ad aiutare nella fase acuta potrebbe ridurre i rischi di sintomatologie post-traumatiche perduranti nel tempo.