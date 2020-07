Una seconda ondata di coronavirus questo inverno potrebbe provocare 120.000 morti in ospedale, avvertono gli scienziati. È necessario agire ora per mitigare lo «scenario peggiore ragionevole» che vedrebbe sopraffatto il SSN britannico, afferma l'Accademia delle scienze mediche. La triste previsione - che non include i decessi nelle case di cura - è stata commissionata dal principale consigliere scientifico del governo, Sir Patrick Vallance, per aiutare i preparativi. L'uomo ha fatto sapere che gli ospedali hanno potuto assistere a 120.000 morti Covid-19 tra settembre e giugno, combattendo anche un'impennata della domanda dovuta alle normali pressioni invernali come l'influenza.

La stima si basava sul tasso R, che misura la capacità del virus di diffondersi, passando a 1,7 - circa la metà del livello del suo picco di infezione - da settembre. Mentre le misure hanno avuto successo nel ridurlo al di sotto di 1, gli scienziati temono che potrebbe salire di nuovo quando il blocco si allenta e l'inverno consente ai virus di diffondersi più facilmente. Lo studio di 37 scienziati e accademici, Preparing For A Challenging Winter 2020/21, suggerisce che il picco di ogni seconda ondata colpirebbe gli ospedali a gennaio e febbraio, quando il servizio sanitario è tradizionalmente più esteso. Il professor Stephen Holgate, professore clinico di immunofarmacologia del Consiglio di ricerca medica che ha guidato lo studio, ha dichiarato: «Questa non è una previsione, ma è una possibilità. Il rischio potrebbe essere ridotto se interveniamo immediatamente».



#Coronavirus infections could grow 'out of control' in the UK with a second spike leading to 120,000 deaths, top scientists warn https://t.co/Zivfc9zze4 — SkyNews (@SkyNews) July 14, 2020

Una preparazione vitale sarà quella di garantire il maggior numero possibile di operatori sanitari, bambini e persone vulnerabili vaccinati contro l'influenza. E il programma di test e tracce del SSN deve essere ampliato per far fronte all'ondata di varie malattie invernali con sintomi simili a quelli di Covid-19 per differenziare i pazienti che hanno il coronavirus da quelli con influenza e altri virus respiratori. È necessario stabilire un rapido sistema di monitoraggio, afferma il rapporto, e gli ospedali devono eliminare l'enorme arretrato di trattamenti posticipati, che potrebbero essere aggiunti in una seconda ondata di coronavirus. La professoressa Azra Ghani, esperta in epidemiologia delle malattie infettive all'Imperial College di Londra, che ha lavorato allo studio, ha affermato che la cifra di 120.000 morti si basava su più contatti sociali sul lavoro, a scuola e alle riunioni, combinati con condizioni invernali che tendono ad aiutare la diffusione di viru

s.

«Abbiamo cercato di prevedere qualcosa che pensiamo possa accadere se tutti si dimenticassero del Covid», ha detto. «Non significa che pensiamo possa succedere, è per avere un'idea di come potrebbe essere e perché. Il team ha anche esaminato previsioni meno serie, con un tasso R di 1,1 che porta a 1.300 decessi in ospedale tra settembre e giugno e un tasso R di 1,5 che porta a 74.800 decessi in ospedale. Entrambi gli scenari avrebbero allungato il servizio sanitario, hanno detto. La curva di contagio non include le case di cura, che sono state collegate a 30.000 morti in eccesso in Inghilterra e Galles durante la pandemia. Le cifre inoltre non tengono conto dei futuri blocchi o di una eventuale cura. Il segretario alla salute Matt Hancock ha detto: bisogna pianificare il «più grande programma di vaccinazione antinfluenzale della storia».

Il governo britannico sta anche lavorando a un programma di vaccinazione contro il coronavirus qualora venga trovato un vaccino efficace. I responsabili della salute temono che 10 milioni di persone nella sola Inghilterra potrebbero essere in attesa di cure e test a causa dell'interruzione dei servizi di Covid-19 quest'anno. Le persone trascorrono più tempo al chiuso durante i mesi più freddi, dove malattie infettive come il coronavirus e l'influenza trovano più facile diffondersi. La mancanza di vitamina D che rinforza il sistema immunitario, prodotta dall'organismo quando è esposta alla luce solare, rende anche più comuni le malattie.

La professoressa Anne Anne Johnson, vicepresidente dell'Accademia delle scienze mediche, ha fatto sapere: «Ogni inverno assistiamo ad un aumento del numero di persone ricoverate in ospedale e del numero di persone che muoiono nel Regno Unito. «Ciò è dovuto a una combinazione di infezioni stagionali come l'influenza e gli effetti del clima più freddo, ad esempio sulle condizioni del cuore e dei polmoni. Questo inverno dobbiamo tener conto della probabilità di un'altra ondata di infezioni da coronavirus e degli impatti in corso della prima ondata. Dobbiamo essere pronti a sperimentare anche un'epidemia di influenza quest'anno».

Di fronte a queste potenziali sfide, e dopo un anno già difficile, sarebbe facile sentirsi senza speranza e senza potere. «Ma questo rapporto mostra che ora possiamo agire per cambiare le cose in meglio. Dobbiamo ridurre al minimo il coronavirus e la trasmissione dell'influenza ovunque, specialmente negli ospedali e nelle case di cura», hanno fatto sapere gli esperti.



