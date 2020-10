Covid a scuola, l'assessore alla Sanità del Lazio: «Da inizio anno 336 studenti positivi su 296 plessi»

Covid a scuola, questa la situazione a Roma. «Dall'inizio delle attività scolastiche siamo intervenuti in 296 plessi e sono state riscontrate 336 positività. La gran parte sono positività singole e abbiamo avuto anche alcuni focolai, come al liceo Russel e al liceo Orazio di Roma. Oltre l'89% sono studenti e la gran parte sono contagi con link extrascolastico, quindi in situazioni di aggregazione o familiari, contesti portati da fuori dentro la scuola. Fino ad ora la scuola non è il motore dell'epidemia», ha detto a Sky TG24 l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Scuola, Lopalco: «Troppi tamponi, vanno fatti al rientro solo con casi sospetti o acclarati»

Un positivo al Mamiani, classe in quarantena «Aumento del 15% della didattica a distanza»

Covid Roma, contagi dall’Orazio al Falcone: allarme per le feste tra studenti

«Abbiamo acquisito due milioni e quattrocento mila dosi di vaccino influenzale, siamo la prima Regione italiana per numero di dosi perché siamo partiti per tempo - ha proseguito l'assessore - dal 15 ottobre inizieranno a essere distribuiti anche nelle farmacie».



© RIPRODUZIONE RISERVATA