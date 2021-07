Sardegna a rischio zona gialla, chiudono i primi locali e salgono i contagi

Sabato 17 Luglio 2021, 11:48

Salgono i contagi anche in Sardegna e iniziano a chiudere i primi locali. Solo ieri, 140 nuovi casi di positività al Coronavirus accertati nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Sul territorio, dei 58.053 casi positivi complessivamente accertati, sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.842 (+22) nel Sud Sardegna, 5.213 (+6) a Oristano, 10.980 (+4) a Nuoro, 17.573 (+25) a Sassari.

APPROFONDIMENTI COVID Variante Delta in Grecia, annullate le feste in spiaggia PARIGI Francia, oltre 10.000 casi in un giorno COVID In Italia i contagi crescono 4 volte di più I DATI Covid Italia, bollettino 16 luglio: 2.898 contagi (+443) e 11... SALUTE Foto

Sono Sicilia, Sardegna e Veneto le tre Regioni con l'incidenza più alta nel periodo di riferimento relativo alla settimana 9-15 luglio aggiornato al 15 luglio. Anche Campania e Lazio hanno una incidenza pari rispettivamente a 21,7 e 24. Toscana, Sicilia e Liguria riportano invece i dati più elevati relativamente all'occupazione delle terapie intensive con 3,4%, 3,1%, 2,8%. Per quanto riguarda l'occupazione in area medica riportano i dati più alti Calabria, Campania e Sicilia con, rispettivamente, 5,5%, 51%, 4,6%. Il dato è contenuto nella scheda sugli indicatori decisionali che accompagnano il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.

Variante Delta in Grecia, annullate le feste in spiaggia e i concerti: boom di contagi

Covid Sardegna, chiude il locale Bahia Beach Club Alghero

Il virus torna a intrecciare il suo percorso con quello delle attività commerciali e di ristorazione. Due i locali chiusi ad Alghero - entrambi molto noti - per problemi legati ai contagi Covid. È un campanello d’allarme che era suonato nei giorni scorsi e che ora assume maggiore rilevanza anche in relazione ai comportamenti poco prudenti registrati in città.

Troppi assembramenti, utilizzo quasi nullo di mascherine e il livello di prevenzione che è paurosamente sceso fino a preoccupare gli stessi operatori. Da alcuni giorni è chiuso il ristorante pizzeria “Les Arenes” e da ieri il “Bahia Beach Club”: sono stati i titolari delle due attività a darne correttamente comunicazione ai clienti attraverso i loro profili social: "Vogliamo tutelare i clienti".

Variante Delta in Francia, oltre 10.000 casi in un giorno: il doppio rispetto a una settimana fa

Contagi Sardegna, crescita del 202 per cento

I dati relativi al monitoraggio della Fondazione Gimbe non sono confortanti. Nella settimana 7 al 13 luglio l'incremento è stato del 202,7 per cento rispetto a quella precedente quando si era arrivati ad un più 22 per cento. Un peggioramento secondo solo al Molise che registra una percentuale del 271 per cento. Il monitoraggio evidenzia un aumento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, che si attestano sui 159 da 143 del periodo precedente. Unico dato positivo arriva dagli ospedali: sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (anche se si passa dal 2 al 3% di occupazione di posti letto con pazienti Covid) e terapia intensiva, sempre sullo 0% (un solo paziente ricoverato in tutta l'Isola).

Covid Italia, bollettino 16 luglio: 2.898 contagi (+443) e 11 morti. Tasso di positività all'1,4%

Paesi in Lockdown

Da ieri è scattata l'emergenza a Serrenti, paese di poco più di 4 mila abitanti, nel Medio Campidano a una quarantina di chilometri da Cagliari. Il numero dei positivi è cresciuto di 21 unità e quelle delle persone in quarantena salito a 211. Una situazione che ha spinto il sindaco a emanare un'ordinanza con cui si impone «la sospensione di tutti gli eventi culturali, musicali, ricreativi, sportivi fino a nuovo ordine». Sospese anche tutte le autorizzazioni e nulla osta fino alla conclusione dell’emergenza. Ripristinato il coprifuoco per locali pubblici. Bar, ristoranti e parchi rimarranno chiusi dalle 23 alle 5 del mattino successivo. Nel provvedimento si dispone il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici. Vietate anche le feste private sia negli spazi chiusi sia all'aperto. Stop a «ogni forma di intrattenimento nelle aree esterne di bar, pub, locali di pubblico spettacolo e simili». Per questi giorni chiusi al pubblico gli uffici comunali, l'attività amministrativa si svolgerà su prenotazione. Stesse restrizioni sino alla settimana prossima, ossia sino alla scadenza dell'ordinanza a Usini, paese con circa 4.300 abitanti, nel Sassarese dove si registrano 14 positivi e oltre 40 persone in quarantena.

Rivolta contro il green pass nei locali

Parte da Curcuris, piccolo centro dell'Oristanese ai piedi del monte Arci, la rivolta sarda contro i paventati divieti di ingresso in ristoranti, piscine e altri luoghi pubblici senza Green pass. Jonata Cancedda, 32 anni, ha affisso una locandina all'ingresso del suo bar-ristorante-pizzeria. Testo molto chiaro e diretto. «Qui non chiediamo il green pass per entrare». Cancedda, che è coordinatore provinciale di Oristano di Italexit di Paragone, appoggia l'iniziativa nazionale portata avanti dal candidato sindaco di Torino Ivano Verra. «Non ritengo giusto che vengano lesi i diritti di chi non è vaccinato- spiega all'Ansa- io non sono contro i vaccini. Non è questo il problema. Ma non sopporto che ci possano essere discriminazioni e diversità tra chi è vaccinato e chi con è vaccinato. Non vogliamo differenze o marchiature condannate ora e nel passato dalla storia». Prime reazioni? «Chi ha visto la locandina - continua Cancedda - ha detto che l'iniziativa è giusta. D'altra parte un terzo della popolazione non è vaccinata. E tanti, per molte ragioni, non vogliono questo vaccino». Il motto è «il pass non passa». E il messaggio diffuso a livello nazionale è molto esplicito: «Ce l'hai? Bene. Non ce l'hai? Va bene uguale. Noi vogliamo solo fare il nostro lavoro, che non è quello di fare i controllori».