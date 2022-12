Ricetta elettronica via sms e email: arriva la proroga di un anno

Ricetta elettronica: c'è la proroga. Arriverà con il decreto Milleproroghe, secondo quanto si apprende, la proroga di un anno della possibilità di ricevere le ricette mediche via mail o sms. La misura, introdotta con ordinanza della protezione civile durante l'emergenza Covid era in scadenza a fine anno. Tuttavia, non essendoci più lo stato d'emergenza dovuto al Covid, il governo ha deciso - si apprende da Palazzo Chigi - di inserire il posticipo in milleproroghe, consentendo di rinnovare di un anno la possibilità di utilizzare le ricette elettroniche.

Ricetta elettronica, arriva la proroga

Dicembre mese di scadenze per la sanità pubblica. Oltre all'obbligo di usare le mascherine in ospedali ed Rsa, che come più volte ribadito dal Ministro Schillaci verrà prorogato, era giunto a fine corsa un altro importante asset per cittadini e medici: la ricetta elettronica. A fine anno, infatti, andava in scadenza anche la cosidetta ricetta dematerializzata. Immediata la richiesta di una proroga da parte dei medici al ministro Schillaci che ha già trovato un positivo riscontro.

Cos'è e come funziona

La ricetta dematerializzata è la versione elettronica della tradizionale ricetta rossa cartacea ed è stata implementata negli ultimi anni in Italia ma fino al 2020 era accompagnata comunque da un promemoria cartaceo da ritirare nello studio medico. L'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata in Gazzetta del 21 marzo 2020 ha disposto la possibilità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo e prevede che, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico, l'assistito possa chiedere il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero il numero di ricetta elettronica. La ricetta elettronica prevede la completa informatizzazione dell'intero ciclo di vita della tradizionale ricetta medica cartacea del SSN, la cosiddetta ricetta rossa. Prevede la completa eliminazione del supporto cartaceo (dematerializzazione), compatibilmente con le modalità alternative per salvaguardare l'erogazione di farmaci o prestazioni anche in assenza di collegamento telematico.