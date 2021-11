Ricciardi: «Contagi in crescita, un caso di variante Delta ne contagia 6-7»

Covid, è allarme contagi. Ricciardi: «Sono in crescita, un caso di variante Delta ne contagia 6-7». Così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di 'The Breakfast Club' su Radio Capital: «I casi cresceranno, la variante Delta ha cambiato il gioco ed è molto molto ma molto più contagiosa rispetto a quella di Wuhan e quella inglese. Una persona positiva ne contagia 6-7».

«No lockdown per i non vaccinati»

Sulla scelta dell'Austria di puntare al lockdown per i non vaccinati «onestamente non ne abbiamo bisogno» ed «è stata una scelta drammatica dell'Austria ed è chiaro che sono corsi ai ripari dopo che i buoi erano scappati. Il nostro Governo ha preso decisioni tempestive». Lo ha sottolineato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di 'The Breakfast Club' su Radio Capital.