Remdesivir, Ema dà l'ok: «Primo farmaco contro il coronavirus»

Remdesivir, l'Ema dà l'ok: «Primo farmaco contro il coronavirus». Il comitato dell'agenzia europea del farmaco (Ema) che si occupa dei medicinali umani, ha raccomandato l'approvazione condizionata all'immissione in commercio del Remdesivir per il trattamento del Covid19 in adulti e adolescenti dai 12 anni di età con polmonite che richiede il supporto respiratorio. È il primo farmaco contro Covid19, si legge sul sito dell'Ema, a ricevere questa approvazione, che ora deve avere il via libera definitivo dalla Commissione Ue.

