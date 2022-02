Quarta dose vaccino anti-Covid in Italia, via libera dell'Aifa per gli immunodepressi

L'Aifa dà il via libera alla quarta dose di vaccino anti-Covid per gli immunodepressi. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, è arrivato l'ok dalla Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco. Gli esperti si sono riuniti ieri - in anticipo rispetto ai tempi previsti inizialmente - e hanno deciso favorevolmente per il quarto richiamo. Il parere positivo è stato inviato al ministero della Salute.

Vaccini, l'Ema assicura: «Sono efficaci anche contro la sottovariante Omicron 2»

Via libera alla quarta dose di vaccino

Tecnicamente non si tratta di una quarta dose vera e propria, bensì della dose booster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e 1 dose aggiuntiva. La quarta dose verrà somministrata con vaccini a mRna. I tempi della somministrazione sono i medesimi della dose booster per la popolazione generale.