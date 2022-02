Quando finirà la pandemia (e come)

Mercoledì 16 Febbraio 2022, 14:22

Dopo lunghe e preoccupanti settimane con dati in crescita, la curva dei contagi nel nostro Paese sta calando con costanza. E i numeri fanno intravedere la fine dell’emergenza mantenendo comunque la guarda alta e tutte le precauzioni necessarie. Con tutta la prudenza del caso, dunque, la luce in fondo a questo tunnel scuro inizia a farsi almeno un po’ più chiara. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound

LEGGI ANCHE >> VACCINI COVID, SCOPERTO IL MOTIVO DELLE REAZIONI AVVERSE