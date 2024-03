Psittacosi, cos'è la malattia respiratoria e perché l'Oms ha lanciato l'alert. Già 5 morti accertati

Psittacosi. È un batterio che infetta principalmente gli uccelli e sta colpendo particolarmente in Ue dove i casi nell'uomo di psittacosi, infezione respiratoria causata dalla Chlamydophila psittaci (C. psittaci), sono in aumento e hanno portato anche a 5 decessi. Tanto che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato oggi un alert per segnalare i rischi e fare il punto della situazione.

La segnalazione all'agenzia Onu per la salute è arrivata a febbraio da Austria, Danimarca, Germania, Svezia e Paesi Bassi che hanno informato attraverso il sistema di allarme rapido e risposta (Ewrs) dell'Unione europea, di aver rilevato un trend in crescita di questi casi nel 2023 e all'inizio del 2024, «particolarmente marcato a novembre-dicembre 2023».

«I paesi interessati - spiega l'Oms - hanno implementato indagini epidemiologiche per identificare potenziali esposizioni e cluster di casi». Fra le misure messe in campo l'analisi di campioni di uccelli selvatici sottoposti a test sull'influenza aviaria per verificare la prevalenza di C. psittaci tra gli uccelli selvatici. L'Organizzazione mondiale della sanità, si informa in una nota, «continua a monitorare la situazione e, sulla base delle informazioni disponibili», al momento «valuta basso il rischio rappresentato da questo evento» infettivo.

«La psittacosi è una malattia respiratoria causata da un batterio che infetta soprattutto gli uccelli, in Italia è registrata in modo sporadico soprattutto nei volatili selvatici. Ma questo alert dell'Oms deve fare porre maggiore attenzione a chi possiede piccoli volatili in cattività dentro casa, quindi osservarli se stanno male e soprattutto non toccarli. Come non vanno toccati se nei parchi o per strada vediamo uccelli che stanno male. È una malattia comunque rara alle nostre latitudini ma si trasmette per via respiratoria, il contatto però delle mani con il volatile è un rischio da non correre», dice all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit), intervendo sulla segnalazione dell'Oms su un trend in crescita dell'infezione umana da Chlamydophila psittaci (C. psittaci) nell'Unione europea tra il 2023 e l'inizio del 2024, particolarmente marcato a novembre e dicembre scorsi. «Può essere una malattia mortale in alcuni casi perché innesca una polmonite seria, ma ci sono gli antibiotici per intervenire», conclude.