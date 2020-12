Covid, un visone nello Utah primo caso di animale selvatico positivo

Un visone nello Utah è risultato positivo al coronavirus, ed è il primo caso conosciuto in un animale selvatico libero. Mentre, secondo quanto dimostrato dall'ultimo studio delle università di Milano e Bari, gli animali domestici, cani e gatti, non trasmettono il virus Sars-CoV-2, ma possono essere contagiati dai loro padroni pur non sviluppando la malattia.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Vaccino Pfizer accelera: quando via libera EMA? ECONOMIA Covid, vaccino Moderna: venerdì possibile approvazione negli USA BOLLETTINO Covid Lazio, bollettino oggi 15 dicembre: 1.159 nuovi casi (Roma...

Il primo caso conosciuto in un animale selvatico libero è un visone nello Utah, risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato il dipartimento per l'Agricoltura americano. L'agenzia ha informato l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali, precisando come tuttavia «al momento non ci sono prove che il covid stia circolando nelle popolazioni selvatiche intorno agli allevamenti di visoni infetti».

Inherently interconnected, humans, animals & ecosystems co-exist & are co-dependent. #COVID19 has made this more evident, which calls us to unite under #OneHealth.

OIE DG Dr Monique Eloit highlights how collaboration can help avert future pandemics: https://t.co/x2aJwKtyfa

— OIE Animal Health (@OIEAnimalHealth) December 15, 2020