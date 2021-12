Povia positivo, Cartabellotta (presidente Gimbe): «Finché i cretini fanno eh...». Scoppia la polemica

Povia positivo al Covid. Nino Cartabellotta, presidente del Gimbe, scrive su Twitter: «Finchè i cretini fanno(eh) Finchè i cretini fanno(ah) Finchè i cretini fanno "boom" #Povia». E piovono polemiche. «Sottotitolo per quelli che credono a #Bugliano: il tweet è la strofa di una canzone di #Povia», specifica in seguiti Cartabellotta. «Un giorno verrà chiesto conto ai MEDICI di esternazioni come queste, prive di educazione, di etica e di morale. Quanto in basso è caduta l’arte medica nel nostro Paese…..», il tweet di DebFirts. Sui social è pieno di botta e risposta, polemiche, attacchi e difese.

Finchè i cretini fanno(eh)

Finchè i cretini fanno(ah)

Finchè i cretini fanno "boom"#Povia — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) December 12, 2021

«Perché ammalarsi è reato? Non curare le persone invece è reato eccome... Bisognerebbe appurare se è stato reato colposo o doloso!?!», il tweet di Alberto. Su Twitter Povia è una tendenza da ieri.

Povia positivo al Covid salta la manifestazione dei no Green pass a Genova

Cosa era successo - «Sono positivo con carica bassa, sto bene». Così, il cantautore Povia, aveva annunciato in un messaggio inviato agli organizzatori la sua assenza all'evento genovese contro il Green pass in piazza della Vittoria dove era atteso nel pomeriggio. Gli organizzatori avrebbero sentito l'artista, le cui posizioni contro il vaccino per il Covid sono note da tempo.«Non è in formissima» «Non era in formissima ma siamo tranquilli», avrebbe raccontato una delle organizzatrici a un sito locale.

Nel frattempo, Povia dai suoi social è intervenuto ieri per smentire il fatto che sia stato scartato dalla commissione che ha selezionato i cantanti in gara a Sanremo 2022. «Leggo scemenze», ha scritto Povia postando il passaggio di un articolo che lo includeva in un elenco di esclusi dal festival.