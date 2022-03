Pillole di iodio, la Regione Lazio: «Corsa ingiustificata, fai-da-te inutile. Il Ministero intervenga»

Alessio D'Amato, assessore regionale alla Sanità del Lazio, è intervenuto sulla questione delle pillole di iodio. I timori legati a un possibile attacco russo nei confronti dei reattori sta infatti determinando un rapido aumento delle vendite di compresse a base di iodio in diversi Paesi, a partire dal Belgio e dall’Olanda. Nazioni in cui, vista la presenza di centrali, ci sono una predisposizione culturale e un’organizzazione che portano già alla distribuzione gratuita di questi farmaci nelle aree più esposte al rischio nucleare. «In queste ore c'è una corsa ingiustificata a richiedere in farmacia medicinali a base di iodio. Bisogna evitare questo fai da tè assolutamente inutile, ingiustificato ed inappropriato, come ha denunciato anche la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la comunità scientifica», ha detto D'Amato.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Corsa all'acquisto in Veneto MONDO Foto IL TEMA L'Italia verifica le scorte LA GUERRA Volete aiutare i profughi?

Farmacisti: nessun allarme

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) precisa che non vi è alcun allarme che giustifichi la richiesta in farmacia di compresse di iodio, da assumere per prevenire o per arginare eventuali danni provocati da emissioni radioattive. «Da parte delle Autorità competenti - chiarisce Andrea Mandelli, presidente Fofi - non vi è alcuna indicazione all'approvvigionamento di iodio per un'eventuale minaccia nucleare. Pertanto, la richiesta di medicinali a base di questa sostanza è del tutto ingiustificata». «L'uso indiscriminato e inconsapevole di questi prodotti è da sconsigliare - spiega - sia a scopo preventivo, per il quale non vi sono evidenze di efficacia, sia per finalità terapeutiche. L'assunzione di farmaci a base di iodio, come per tutti i medicinali, deve avvenire esclusivamente su indicazione e sotto la supervisione del personale sanitario, e in base agli indirizzi delle autorità sanitarie competenti».