Pfizer, vaccino per i bambini da 5 a 11 anni: «È sicuro e fornisce una forte risposta immunitaria»

Lunedì 20 Settembre 2021, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 14:03

Il vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech è sicuro per i bambini dai 5 agli 11 anni e fornisce una forte risposta immunitaria. Lo annunciano le due case farmaceutiche, al termine di uno studio clinico condotto su larga scala, che potrebbe aprire le porte alla vaccinazione dei bambini delle scuole elementari. Il vaccino è «sicuro, ben tollerato» e ha prodotto una risposta immunitaria «robusta» nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, annuniciano le aziende. Pfizer e BioNTech hanno inoltre reso noto che a breve chiederanno l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori.

Terza dose dei vaccini, al via la campagna: coinvolti 3 milioni di italiani, ecco le categorie dei pazienti

Pfizer, vaccino ai bambini 5-11 anni: i risultati dello studio

Il vaccino verrebbe somministrato a un dosaggio inferiore rispetto a quello utilizzato per i soggetti dai 12 anni in su, hanno affermato le aziende in una nota. Sui 2.268 partecipanti allo studio, due iniezioni di una dose di 10 microgrammi - un terzo di quella per adulti - hanno prodotto livelli anticorpali paragonabili a quelli osservati in uno studio su bambini di età compresa tra 16 e 25 anni, che hanno ricevuto la dose per adulti, con effetti collaterali simili. Le aziende hanno inoltre affermato che avrebbero presentato i loro dati agli organismi di regolamentazione nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in tutto il mondo «il prima possibile».

BREAKING: Pfizer says its COVID-19 vaccine works for kids ages 5 to 11; plans to seek authorization for this age group soon. https://t.co/YDoxAlNmab — The Associated Press (@AP) September 20, 2021

Da un lato, spiegano, è «prevista una richiesta all'Ema per aggiornare l'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio dell'Ue». Dall'altro, per gli Stati Uniti, le aziende prevedono di includere i dati in una presentazione a breve termine per l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua), mentre continuano ad accumulare dati di sicurezza ed efficacia necessari per presentare la richiesta di approvazione completa in questa fascia di età.

«Negli ultimi 9 mesi, centinaia di milioni di persone di età pari o superiore a 12 anni provenienti da tutto il mondo hanno ricevuto il nostro vaccino anti-Covid. Siamo ansiosi di estendere la protezione offerta dal vaccino a questa popolazione più giovane, soggetta all'autorizzazione regolatoria, mentre seguiamo la diffusione della variante Delta e la sostanziale minaccia che rappresenta per i bambini», afferma Albert Bourla, presidente e Ceo di Pfizer.

Good news many parents (including me!!) have been waiting for



Pfizer data shows vaccine safe, effective for 5-11 year-olds



If the full data bears this out



As I've been saying for a while



My 9-year will get a shot by Halloween



And that'll be a treat!https://t.co/4Wx1T08ZfC — Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) September 20, 2021

«Da luglio i casi pediatrici di Covid sono aumentati di circa il 240% negli Stati Uniti, evidenziando la necessità di vaccinazione» da un punto di vista di salute pubblica, aggiunge. «Questi risultati della sperimentazione - conclude - forniscono una solida base per richiedere l'autorizzazione del nostro vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni e prevediamo di presentarli con urgenza alla Fda e ad altri regolatori».