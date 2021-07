Pfizer, una terza dose contro la variante Delta: «Dopo sei mesi probabili rischi di reinfezione»

Venerdì 9 Luglio 2021, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 00:32

Pfizer è pronta con la terza dose del suo vaccino anti-Covid per contrastare la Variante Delta. Mikael Dolsten, direttore scientifico della società statunitense, ha infatti spiegato che l'azienda ha intenzione di richiedere ufficialmente entro agosto alla Fda (la Food and Drug Administration) un via libera d'emergenza per la produzione di una terza dose al fine di arginare l'aumento dei contagi.

APPROFONDIMENTI VARIANTE La variante Delta intimorisce l'Europa I MERCATI Effetto sulle Borse: tremano i listini europei. Piazza Affari... LE RISPOSTE Varianti, «i quattro vaccini approvati proteggono da tutte...

Secondo quanto comunicato, questa potrebbe essere somministrata tra i 6 e i 12 mesi dopo la seconda iniezione. Per Dolsten il vaccino Pfizer è altamente attivo contro la mutazione del virus, ma dopo un periodo di circa sei mesi potrebbe esserci il «rischio di reinfezione», poiché gli anticorpi diminuiscono.

Dolsten ha comunque precisato che i dati provenienti da Israele e Gran Bretagna suggeriscono che anche con il calo dei livelli di anticorpi il vaccino rimane efficace per circa il 95% contro le malattie gravi. Il vaccino, sviluppato con il partner tedesco BioNTech SE, ha mostrato un'efficacia del 95% nella prevenzione del virus, ma studi hanno anche rivelato che una terza dose di richiamo potrebbe generare livelli anticorpali da 5 a 10 volte superiori rispetto alla seconda dose, offrendo così una protezione più solida. Dolsten ha detto che diversi paesi si sono già rivolti a Pfizer per discutere le dosi di richiamo e che alcuni potrebbero iniziare a somministrarli prima di una potenziale autorizzazione degli Stati Uniti.