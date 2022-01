Omicron, Ricciardi: «La pandemia non è finita, morti ancora in aumento. La Gran Bretagna ha sbagliato tutto»

La pandemia sta per finire? E' la domanda che si pongono tutti. Le speranze arrivano dal Regno Unito, che ha deciso di abolire il Green pass e le mascherine al chiuso. Ma secondo Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministero della Salute, potrebbe essere stato un grave errore: «Johnson sta commettendo l'ennesimo errore nella gestione di una pandemia in cui ha sbagliato praticamente tutto. Ma la popolazione è compiacente e si accorge dell'errore solo quando va in ospedale. Come si fa a togliere le mascherine nelle scuole quando non si vaccinano i bambini piccoli?» ha detto nel corso della trasmissione "Agorà", su Rai Tre.

«Il trend di Omicron nel mondo evidenzia che c'è stata una rapidissima salita e un'altrettanto rapidissima discesa - ha aggiunto Ricciardi -. C'è bisogno però che questi dati si consolidino. C'è un rallentamento ma non c'è ancora una discesa evidente. C'è ancora una pressione fortissima sui sistemi sanitari, il numero dei morti continuerà a rimanere stabile o addirittura ad aumentare».