Covid a Wuhan, missione dell'Oms finita: «L'origine del virus? Sicuramente animale, ma non sappiamo quale»

Origine del coronavirus, primi risultati. Il lavoro congiunto in Cina del team di esperti dell'Oms e di Pechino «è terminato» e ora il lavoro di tracciamento dell'origine del Covid-19 procederà nel resto del mondo e «non sarà vincolato ad alcuna località». Il faro è puntato sugli animali.

È quanto ha affermato nelle prime battute della conferenza stampa conclusiva della missione Oms a Wuhan, Lian Wannian, a capo della delegazione di 17 esperti cinesi che ha affiancato quella di 17 scienziati internazionali dell'Oms, provenienti da 10 Paesi diversi. Lian ha anche aggiunto che la Cina sosteniene «il lavoro e l'azione dell'Oms». Le ricerche effettuate sin qui suggeriscono che abbia un'origine «animale» ma non è chiaro quale sia l'esemplare «ospite», ha proseguito Lian. «Pipistrelli e pangolini sono i più probabili candidati alla trasmissione, ma i campioni di coronavirus trovati in quelle specie non sono identici al Sars-Covid 2».

Ultimo aggiornamento: 11:13

