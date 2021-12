Martedì 21 Dicembre 2021, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 10:47

Dalla Gran Bretagna a Israele, dalla Scandinavia al Canada la diffusione della variante Omicron sta spingendo i governi di tutto il mondo ad aumentare le restrizioni nonostante la volontà di non ostacolare le feste di Natale e Capodanno. L'obbiettivo, con le accelerazioni delle campagna vaccinali, è soprattutto quello di non ingolfare le strutture ospedaliere, in particolare le Terapie intensive, per non ritrovarsi nella situazione delle prime due ondate.

Su un versante continua del resto ad arrivare conferme dei sintomi lievi o inesistenti causati dalla nuova variante nella stragande maggioranza dei contagiati, che in Italia sono ancora una manciata, sull'altro l'esigenza di tutelare i "fragili" e di avviare in minimo possibile le procedure di distanziamento come la Dad nelle scuole e le restrizioni nelle attività.

Torna il lockdown generale

In Europa è stata l'Olanda a tornare al lockdown generale dopo quelli selettivi per i non vaccinati adottati dall'Austria e dopo la chiusura delle frontiere per chi proviene da determinati Paesi, con il relativo inasprimenti di controlli, test (tamponi) e quarantene per chi viaggia.

Omicron in Italia

Nel frattempo è passata dallo 0,5% all'1,1,% nell'arco di cinque giorni la percentuale di casi di Covid-19 dovuti alla variante Omicron: lo indicano le sequenze del virus SarsCoV2 depositate dal nostro Paese nella banca dati internazionale Gisaid. Il 15 dicembre le sequenze depositate erano 17 e attualmente sono 60.

Omicron nel mondo

Al momento i dati indicano che la nuova variante costituisce il 100% del virus in circolazione in Slovenia, Cina, Sierra Leone, Ecuador, Libano e Malawi. In Africa si registrano inoltre le percentuali più altre relative alle sequenze della Omicron sul totale delle sequenze depositate, come testimoniano i valori relativi a Mozambico (94,4%), Sud Africa (93,4%), Kenya (84,4%), Botswana (69,2%) e Ghana (52,0%). Al di là della Slovenia, in Europa i valori più alti riguardano Norvegia, (26,6%), Montenegro (16,7%), Irlanda (12,0%), Gibilterra (11,8%), Austria (7,3%) Olanda (5,8%), Belgio (5,5%), Gran Bretagna (5,4%), Spagna (6,7%), Portogallo (3,7%), Israele (2,8), Svizzera (2,4%), Svezia (2,1%), Italia, Repubblica Ceca e Francia (1,1%), Danimarca e Germania (1,0%), Polonia (0,3%).

Stati Uniti

Ricordato che secondo le agenzie viaggi saranno centomila gli italiani che passeranno il Natale a New York, va ricordato che proprio New York teme di diventare di nuovo l'epicentro della pandemia negli States dove Omicron è già la variante dominante. «Sarà un inverno molto duro, probabilmente con un record di casi e di morti»: Antony Fauci, nelle tante interviste rilasciate nel fine settimana, non ha nascosto come gli ultimi dati sulla diffusione del Covid e della variante Omicron negli Stati Uniti siano da allarme rosso. E il periodo delle festività di fine anno, con milioni di americani in viaggio e l'attesa ondata di turisti dopo la riapertura dei confini, rischia di innescare uno scenario da incubo al punto che il sindaco uscente di New York, Bill De Blasio, ha lanciato un appello: «Aiutateci!». Il presidente Biden ha tuttavia escluso, almeno finora, nuovi lockdown nonostante «il rischio per gli Stati Uniti di raggiungere un milione di nuovi casi al giorno», come ha ricordato il direttore uscente del National Institute of Health, Francis Collins.

🆕 Technical paper on the #COVID19 variant of concern, Omicron. It includes a set of preparedness actions for countries ⬇️ https://t.co/SH1VGbuoka — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 29, 2021

Gran Bretagna

Le esitazione del premier Boris Johnson sono finite nel mirino dell'Oms che ha sottolineato gli oltre 90mila nuovi contagi da Covid per il terzo giorno consecutivo, con la Variante Omicron in evidenza. Il Financial Times ha rivelato che Downing Street potrebbe allora varare il piano C (confinamento nazionale di due settimane), da attivare dopo il 25 dicembre se quelli A (vaccinazioni intensificate) e B (restrizioni più leggere) non si rivelassero sufficienti. Il Regno Unito conta nelle ultime 24 ore altri 12.133 casi di Omicron,rispetto ai 10.059 del giorno prima, per un totale di 37.101.

Olanda

I Paesi Bassi sono in lockdown generale almeno fino al 14 gennaio, una misura estrema annunciata in tv dal premier Mark Rutte che temeva reazioni più esasperate da quelle che effettivamente si sono registrate dopo la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri e negozi non essenziali.

Russia

Ancora mille morti al giorno di media nonostante il calo dei contagi e nonostante la proccupazione che il vaccino "monopolista" Sputnik non sia efficace con la variante Omicron. Ieri sono morte 1023 persone e si sono contati altri 27.967 contagi, in calo rispetto all'andamento di ottobre e novembre. Dall'inizio della pandemia la Russia ha registrato 10.214.790 contagiati e 297.203 morti.

Israele

Anche l'Italia nei paesi a rischio: il consiglio dei ministri israeliano ha approvato l'aggiunta di altri dieci paesi alla lista rossa del bando ai viaggi per il rischio covid. Fra questi, come anticipato ieri, c'è l'Italia. E per la prima volta dall'inizio della pandemia anche gli Stati Uniti. I nuovi dieci paesi aggiunti alla lista rossa sono Belgio, Canada, Germania, Italia, Marocco, Portogallo, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Ungheria. Finora gli Stati Uniti non erano mai apparsi in una lista rossa israeliana. All'inizio della pandemia era stato deciso un bando a tutti i viaggi e vi erano state speculazioni sul fatto che il governo Netanyahu avesse preferito un divieto generale per non offendere il presidente americano Donald Trump, riferisce Times of Israel. Gli israeliani che vogliono viaggiare verso paesi della lista rossa devono chiedere un permesso speciale da un'apposita commissione governativa. I cittadini o i residenti in Israele che tornano da uno di questi paesi devono rimanere in quarantena in alberghi gestiti dallo stato fino al primo test negativo. Dopo devono rimanere in isolamento a casa per sette giorni anche se vaccinati. Della lista rossa facevano già parte Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Svezia, oltra a Sudafrica e diversi paesi africani.

Francia

Addio, di nuovo, ai festeggiamenti sugli Champs-Elysée avanti con il super Green pass. Non si esclude l'adozione del coprifuoco nei prossimi giorni.