Omicron, i virologi dicono no agli allarmismi: «Sintomi lievi, la terza dose può contrastarla»

È presto per allarmarsi sulla variante Omicron. Questo il parere di molti virologi, che dopo le prime notizie sulla diffusione della variante del Covid-19 intercettata in Sudafrica, tentano di placare gli animi.

Il medico che ha lanciato l'allarme: sintomi lievi

La dottoressa Angelique Coetze è stata il primo medico sudafricano a lanciare l'allarme sulla nuova variante. I cui sintomi, ha spiegato al Telegraph, sarebbero «insoliti ma lievi». Tra i pazienti, giovani e anche un bimbo di 6 anni con un battito molto accelerato ma nessuna perdita di gusto e olfatto.

I virologi: «Conoscere la variante per combatterla»

«Il timore non deve anticipare la conoscenza, dobbiamo capire. La velocità con la quale si muoverà la variante sarà commisurata a come noi ci muoveremo per tamponarla e di conseguenza per, eventualmente, aggiornare i vaccini. Dobbiamo capire bene se è necessario farlo oppure no, perché potrebbe anche non diffondersi. Ad ogni modo il nostro compito è anticipare il virus», spiega Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del laboratorio dell'istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Capobianchi, tra le prime con il suo team ad isolare il Covid-19, ne ha parlato soffermandosi sulla nuova variante sviluppatasi in Sudafrica.

Parlare di una variante «pericolosissima e super contagiosa» è «assolutamente da incoscienti» secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. «I laboratori di riferimento - spiega ancora Gismondo all'Adnkronos - stanno studiando per tracciare e conoscere questa variante. E se da un lato, come sanità pubblica, è doveroso mantenere la massima allerta perché non si diffondano i contagi, dall'altro lato è doveroso, da parte dei media e degli esperti, di evitare allarmismi visto».

Omicron, i vaccini potrebbero sconfiggerla

La variante Omicron potrebbe anche essere sconfitta dalla terza dose di vaccino. «Con la terza dose dovremmo arrivare a livelli anticorpali tali da riuscire a coprire anche questa variante», ha detto lo scienziato Rino Rappuoli, capo globale ricerca Gsk e coordinatore scientifico di Mad Lab a Toscana Life Sciences. Ora «sappiamo che la terza dose è indispensabile per immunità a lunga durata e per coprire le varianti, tra un anno vedremo se ci sarà necessità di una quarta o quinta dose. Dipende da come vaccineremo il resto del mondo. In Africa appena il 6% della popolazione è vaccinata».

A tagliare la testa al toro il direttore dell'Oxford Vaccine Group, il gruppo che ha sviluppato il vaccino AstraZeneca, il quale ha espresso cauto ottimismo sul fatto che i sieri esistenti siano efficaci sulla variante Omicron del Covid ritenendo «improbabile» una ripresa della pandemia. Parlando al programma Today della Bbc il professor Andrew Pollard ha spiegato che «la maggior parte delle mutazioni» della variante Omicron «si trovano negli stessi punti della proteina spike delle altre varianti» contro le quali i vaccini si sono rivelati efficaci.