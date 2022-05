Lunedì 2 Maggio 2022, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 12:32

Omicron o raffreddore? Come distinguere se si è affetti da Covid o solo influenzati? Una nuova ricerca potrebbe fornire una risposta all'interrogativo. Andando distinguere i principali sintomi delle due potenziali infezioni.

Green pass, per viaggiare serve ancora? Le nuove regole per gli spostamenti in Italia e in Europa

Omicron o raffreddore? I sintomi

Una ricerca norvegese ha identificato in che modo Omicron colpisce i vaccinati, a seguito di uno studio durante il quale sono stati 111 ospiti su 117 a una festa il 26 novembre 2021. C'è stato un focolaio di Omicron al party e l'89% dei partecipanti aveva ricevuto due dose di vaccino. Tra gli intervistati, 66 avevano casi confermati di Covid-19 e 15 potenziali casi.

Lo studio

I risultati pubblicati sulla rivista di malattie infettive ed epidemiologia Eurosurveillance, hanno rivelato che c'erano otto sintomi principali sperimentati dal gruppo di partecipanti alla festa completamente vaccinati. Questi includevano tosse, naso che cola, mal di gola , affaticamento, mal di testa, dolore muscolare, starnuti e dolore. I più comuni erano tosse, affaticamento e naso che cola, starnuti e febbre i meno segnalati. La nausea è anche un sintomo della variante Omicron, nelle persone vaccinate, secondo gli esperti di salute pubblica.

L'importanza dei vaccini

Come suggerisce la ricerca le vaccinazioni proteggono dai rischi più gravi del coronavirus: è ancora possibile contrarre il Covid, pur avendo avuto sia la prima dose che i richiami, ma le conseguenze sono meno gravi La vaccinazione rende anche più probabile che i sintomi siano lievi, quindi può essere difficile distinguere tra coronavirus e un comune raffreddore. Secondo il professor Tim Spector, dall'app Zore Symptom Study, circa il 50 per cento dei «nuovi raffreddori attualmente sono, in effetti, Covid». I due sintomi che potrebbero segnalare un segnale di allarme precoce di Omicron sono affaticamento e vertigini/svenimento.