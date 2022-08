Venerdì 5 Agosto 2022, 11:24

Omicron e cuore, storia di un rapporto difficile e pericolso. Alcuni studi suggeriscono che il rischio di problemi cardiovascolari, come un infarto o un ictus, rimane elevato anche molti mesi dopo la scomparsa di un'infezione da SARS-CoV-2 I ricercatori stanno iniziando a definire la frequenza di questi problemi e la causa del danno.

Nel dicembre 2020, una settimana prima che il cardiologo Stuart Katz ricevesse il suo primo vaccino, ha avuto la febbre. Trascorse le due settimane successive con tosse, dolori muscolari e brividi. Dopo mesi trascorsi ad aiutare gli altri a superare la pandemia, Katz, che lavora alla New York University, ha raccontato la sua esperienza diretta sul Covid. Il giorno di Natale, la malattia acuta di Katz finalmente si placò. Ma molti sintomi sono rimasti, inclusi alcuni legati all'organo su cui ha costruito la sua carriera: il cuore. Salire due rampe di scale lo lascia senza fiato, con il cuore che batte a 120 battiti al minuto. Nei mesi successivi ha iniziato a sentirsi meglio e ora è tornato alla sua normale routine: cammina e va in bicicletta. Ma i rapporti sugli effetti del Covid-19 sul sistema cardiovascolare lo hanno preoccupato per la sua salute a lungo termine. «Mi dico, Beh, è ​​davvero finita?», spiega Katz.

Omicron «attacca meglio il naso dei bambini»: così la variante aggredisce le cellule giovani, la nuova ricerca

In uno studio di quest'anno, i ricercatori hanno utilizzato i dati del Dipartimento per gli affari dei veterani (VA) degli Stati Uniti per stimare la frequenza con cui il CovidD-19 porta a problemi cardiovascolari. Hanno scoperto che le persone che avevano affrontato la malattia avevano rischi sostanzialmente aumentati per 20 condizioni cardiovascolari - inclusi problemi potenzialmente catastrofici come infarti e ictus - nell'anno successivo all'infezione con il coronavirus. I ricercatori sostengono che queste complicazioni possono verificarsi anche in persone che sembrano essersi completamente riprese da una lieve infezione.

Heart disease after COVID: what the data say https://t.co/qAAYES5ngK — Helen Lindberg (@_HelenLindberg_) August 2, 2022

Alcuni studi minori hanno rispecchiato questi risultati, ma altri trovano tassi più bassi di complicanze. Con milioni di persone che sono state infettate da SARS-CoV-2, i medici si chiedono se la pandemia sarà seguita da una scossa di assestamento cardiovascolare. Nel frattempo, i ricercatori stanno cercando di capire chi è più a rischio di problemi cardiaci, per quanto tempo persiste il rischio e cosa causa questi sintomi. «È un buco aperto in un'area importante della salute pubblica - afferma Katz -. Non capiamo se questo cambia la traiettoria per tutta la vita per il rischio di infarto o ictus o altri eventi cardiaci, semplicemente non lo sappiamo». Nature dunque, esamina le domande che gli scienziati si pongono e le risposte che hanno scoperto finora.

Quante persone sono a rischio?

I medici hanno segnalato problemi cardiovascolari legati al Covid durante la pandemia, ma le preoccupazioni sono aumentate dopo che i risultati dello studio VA sono stati pubblicati all'inizio di quest'anno. L'analisi di Ziyad Al-Aly, epidemiologo della Washington University di St. Louis, Missouri, e dei suoi colleghi è uno degli sforzi più ampi per caratterizzare ciò che accade al cuore e al sistema circolatorio dopo la fase acuta del contagio. I ricercatori hanno confrontato più di 150.000 contagiati che si erano ripresi da Covid acuto con i loro coetanei non infetti, nonché con un gruppo di controllo pre-pandemia. Le persone che erano state ricoverate in terapia intensiva con infezioni acute avevano un rischio drasticamente più elevato di problemi cardiovascolari durante l'anno successivo (vedi "Preoccupazioni cardiache"). Per alcune condizioni, come il gonfiore del cuore e i coaguli di sangue nei polmoni, il rischio è aumentato di almeno 20 volte rispetto a quello dei coetanei non infetti. Ma anche le persone che non erano state ricoverate in ospedale avevano aumentato il rischio: da un aumento dell'8% del tasso di attacchi di cuore a un aumento del 247% del tasso di infiammazione cardiaca.

Omicron e scuola, l'ira dei presidi di Roma: «Lasciati soli, neanche avviati i lavori per l’areazione»

In che modo i ricercatori raccolgono più informazioni?

Le risposte a molte domande sugli impatti a lungo termine potrebbero provenire da un ampio studio chiamato Researching COVID to Enhance Recovery, o RECOVER, project, che mira a seguire 60.000 persone per un massimo di 4 anni in più di 200 siti in gli Stati Uniti. Lo studio includerà partecipanti con Long Covid, persone che sono state infettate e si sono riprese e altre che non sono mai state infettate. «Si sta registrando per tutta la durata della vita», afferma Katz, che è il ricercatore principale del processo. Lui e i suoi colleghi hanno in programma di studiare bambini, adulti, persone incinte e bambini.

In che modo il virus danneggia il cuore?

L'effetto del Covid sul cuore potrebbe essere correlato alla proteina chiave che il virus usa per entrare nelle cellule. Si lega a una proteina chiamata ACE2, che si trova sulla superficie di decine di tipi di cellule umane. Questo, dice Al-Aly, gli dà «accesso e permesso di entrare in quasi tutte le cellule del corpo». Quando il virus entra nelle cellule endoteliali che rivestono i vasi sanguigni, spiega Topol, è probabilmente lì che iniziano molti problemi cardiovascolari. I coaguli di sangue si formano naturalmente per curare i danni causati mentre il corpo elimina l'infezione. Questi coaguli possono ostruire i vasi sanguigni, causando danni lievi come il dolore alle gambe o gravi come un infarto. Uno studio basato su oltre 500.000 casi ha rilevato che le persone che erano state infettate avevano un rischio maggiore del 167% di sviluppare un coagulo sanguigno nelle due settimane successive all'infezione rispetto alle persone che avevano avuto l'influenza. Robert Harrington, cardiologo della Stanford University in California, dice che anche dopo l'infezione iniziale, le placche possono accumularsi laddove la risposta immunitaria ha danneggiato il rivestimento dei vasi sanguigni, causando il restringimento dei vasi stessi. Questo può portare a problemi, come infarti e ictus, anche mesi dopo la guarigione della ferita iniziale. «Quelle prime complicazioni possono sicuramente tradursi in complicazioni successive», spiega Harrington.

Che dire della reinfezione e delle nuove varianti?

Vaccinazioni, reinfezioni e la variante Omicron di SARS-CoV-2 pongono tutte nuove domande sugli effetti cardiovascolari del virus. Un articolo pubblicato a maggio da Al-Aly e dai suoi colleghi suggerisce che la vaccinazione riduce, ma non elimina, il rischio di sviluppare questi problemi a lungo termine. Le reinfezioni aumentano il rischio sul cuore e la variante Omicron può influenzera il sistema cardiovascolare in modo drastico come altre varianti.