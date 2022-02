Omicron, posso reinfettarmi dopo la guarigione? Le differenze con Delta e i rischi di una nuova variante

Uno studio italiano conferma che le probabilità di reinfezioni di Covid sono basse. Accade in un caso su 300, con effetti protettivi di Omicron che si riducono di poco. Ma il dato realmente virtuoso è che incappare in una reinfezione con una forma grave è molto più raro, di almeno 100 volte. Sono queste le conclusioni di uno studio condotto da ricercatori delle università di Bologna e Ferrara e della Asl di Pescara in pre-pubblicazione.

Il lavoro ha analizzato i dati della pandemia in Abruzzo da inizio 2020. I ricercatori si sono concentrati su 84.907 casi di Covid-19 che si sono verificati in Abruzzo fino a novembre 2021, dei 152.986 complessivi registrati nella Regione. In questo campione, fino a metà gennaio scorso, si sono verificate soltanto 260 reinfezioni: lo 0,31% ha quindi contratto l'infezione due volte. In soli due casi la reinfezione ha portato al ricovero e in uno al decesso. I tassi di nuove infezioni erano bassi anche in chi non si era vaccinato dopo la guarigione (0,5%), anche se le probabilità in questa fetta della popolazione erano doppie rispetto a chi aveva fatto due dosi di vaccino (0,25%).

Secondo un lavoro dell’Imperial College di Londra la circolazione della variante Omicron è associata a un rischio relativo di reinfezione di 5,41 volte superiore rispetto alla variante Delta.

Questo può incidere sulla durata dell’epidemia? Come già sottolineato dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, è troppo presto per pensare a una endemia di Covid-19. L’evoluzione del virus è ancora troppo incerta. «Abbiamo ancora un'enorme quantità di incertezza e un virus che si sta evolvendo abbastanza rapidamente, imponendo nuove sfide. Non siamo certo al punto in cui possiamo definirlo endemico», aveva sottolineato Catherine Smallwood, funzionario dell’Oms per l'Europa. Ci sono ancora troppe variabili e per una malattia globale come il Covid non si può analizzare l’intero pianeta tutto con la stessa misura. Infatti, una delle armi più importanti messe in campo dalle autorità sanitarie è stata la vaccinazione. Ma se due persone su tre sono state vaccinate con almeno una dose nei Paesi a basso reddito, questo stesso dato nei Paesi a basso reddito, scende a una su nove.

Ma come ha precisato Hans Kluge, direttore dell’Oms per l’Europa, il vecchio continente starebbe virando verso un «periodo di calma» con il Covid-19, che potrebbe comunque «tornare verso la fine dell’anno». «Ma – ha aggiunto – non necessariamente la pandemia tornerà». In sostanza, nell’ultima fase dell’anno potrebbe esserci (il condizionale è d’obbligo) un nuovo aumento dei contagi ma non nelle condizioni in cui siamo stati costretti a vivere. Tutto, però, è un’ipotesi. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha tenuto a precisare che la partita con il Covid non è stata ancora vinta. «È pericoloso presumere che Omicron sarà l’ultima variante o che siamo alla fine del gioco – ha detto – A livello globale le condizioni sono ideali per l’emergere di più varianti». È proprio questo il punto: più il virus circola più c’è la possibilità che muti. Per questo i segreti sono quelli di sempre: igiene delle mani, mascherine, distanziamento, vaccinazioni.