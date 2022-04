Martedì 5 Aprile 2022, 16:45

Dal 24 agosto dello scorso anno fino al 9 marzo 2022 ci sono stati in Italia 299.837 casi di reinfezione per Covid-19 (il 3,1% del totale dei casi notificati). Quindi, ogni 100 sono tre quelli che hanno dovuto fare di nuovo i conti con la malattia. Questa fotografia, che emerge dal report esteso Iss, fa notare come ci sia la possibilità di poter riavere una malattia causata dal virus Sars Cov-2.

L’analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021 (data considerata di riferimento per l’inizio della diffusione della variante Omicron), evidenzia un aumento del rischio relativo in alcune categorie di persone: chi ha avuto la prima diagnosi Covid da più di 210 giorni, i vaccinati con almeno una dose da più di 120 giorni, le femmine rispetto ai maschi. Il maggior rischio nei soggetti di sesso femminile, secondo l’Iss, può essere «verosimilmente dovuto» alla maggior presenza di donne in ambito scolastico dove viene effettuata una intensa attività di screening e al fatto che le donne svolgono più spesso la funzione di caregiver in ambito familiare.

Inoltre, il rischio maggiore di reinfezione è stato notato nelle persone tra i 12 e i 49 anni. «Verosimilmente il maggior rischio di reinfezione nelle fasce di età più giovani è attribuibile a comportamenti ed esposizioni a maggior rischio, rispetto alle fasce d’età over-60», si legge nel report. La stessa situazione è stata notata mettendo a confronto gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.

Chi rischia di più

Quindi, il rischio di reinfezione dipende principalmente dai comportamenti dei singoli: il mancato uso dei dispositivi di protezione individuali e la maggiore presenza in luoghi e aree a rischio contagio può aumentare la probabilità di essere infettati.

Secondo una indagine condotta dall’Ufficio nazionale di statistica (Ons) britannico, con Omicron il rischio di reinfezione è 10 volte maggiore rispetto alla variante Delta. Gli esperti hanno stimato le reinfezioni avvenute nel Regno Unito tra Giugno 2020 e 20 marzo 2022. È emerso che tra il 20 dicembre 2021 e il 20 marzo 2022 - quando la variante Omicron è divenuta dominante - il rischio di reinfezione è stato 10 volte più alto rispetto al periodo in cui era dominante Delta, grosso modo da metà maggio 2021 al 19 dicembre.