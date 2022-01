Covid, perdita dell'olfatto nel 96% dei casi e può durare per mesi: perché succede e come guarire

Sebbene il Covid sia ormai parte della vita di ognuno da quasi due anni, è ancora un virus che nasconde molte zone d'ombra, su cui i ricercatori stanno cercando di fare luce. Il tema dei sintomi è tra i più dibattuti, ma sulla perdita dell'olfatto convergono quasi tutti gli studi che sono stati pubblicati fino ad oggi. Secondo le stime, il 96% dei contagiati subisce la perdita totale o parziale dell'olfatto. Gli studi suggeriscono che l'anosmia (questo il termine medico del sintomo), è il miglior "campanello d'allarme" per capire che potremmo aver contratto l'infezione. Anche più indicativo di tosse o febbre.

«Esistono due tipi di perdita dell'olfatto che legate al Covid: acuta e cronica», spiega Raj Sindwani, un otorinolaringoiatra statunitense intervistato da "Abc News". «Si dice che è acuto quando una persona è infetta da Covid manifesta altri sintomi, come il naso che cola o chiuso». La perdita dell'olfatto è considerata cronica quando, settimane dopo aver superato l'infezione Covid, il contagiato non ha riacquistato il senso. «Questo succede quando il virus ha causato un danno che ha danneggiato le terminazioni nervose», ha aggiunto il medico.

