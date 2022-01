Domenica 2 Gennaio 2022, 15:48 - Ultimo aggiornamento: 15:51

Indossare la mascherina Ffp2 riduce al minimo il rischio di contrarre il Covid. Facciamo un esempio: ci sono due persone, una non vaccinata e una positiva al Covid, stanno a distanza di tre metri per cinque minuti. Non è una barzelletta anche se dall'incipit potrebbe sembrare, ma il risultato di uno studio del Max Planck Institute: in meno di cinque minuti la persona non vaccinata verrà contagiata al 100%. Ma se le due persone in questione indossano correttamente due mascherine Ffp2 il rischio di contagio si riduce allo 0.1%.

Quanto filtra e la differenza con la mascherina chirurgica

La mascherina Ffp2 secondo i dati filtra il 94% di tutte le particelle che viaggiano nell'area, virus come il Covid compresi. Al contrario delle mascherine chirurgiche, che fermano solo le particelle più grandi, proteggendo di fatto gli altri più di quanto proteggano chi le indossa (ma attenzione: la mascherina Ffp2 è efficace solo otto ore al termine delle quali è necessario cambiarla).

Riprendiamo le due persone di cui sopra: anche se dovessero fermarsi a parlare per venti minuti indossando correttamente ognuno la sua mascherina, il rischio massimo di contagio è di uno su mille, anche accorciando la distanza di tre metri. Ma anche indossandole in modo non proprio corretto la probabilità di infettarsi aumenta al 4%, restando sempre minore rispetto a quello presente senza mascherine. Per questo la Ffp2 è particolarmente raccomandata soprattutto al chiuso, dove il pericolo di contagio è più alto.