Contagi Covid, mappa Ecdc: l'Europa resta in rosso scuro. «La pandemia non è finita»

«La pandemia non è finita» e il livello di allerta per il Covid resta al massimo in Italia e in tutta l'Europa. La mappa settimanale dell'Ecdc conferma il trend di febbraio: tutto il continente resta in rosso scuro, il livello massimo di rischio in relazione alla situazione pandemica.

Il report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie prende in considerazione, oltre al tasso di positivi sul totale dei test effettuati e del numero dei nuovi positivi ogni 100mila abitanti, anche il tasso di vaccinazione. La situazione, nell'ultimo aggiornamento diffuso dal centro con sede a Stoccolma, resta immutata rispetto a quella della scorsa settimana.

Mappa Ecdc: l'allerta ancora al massimo

La mappa Ecdc copre l'Ue e i paesi dell'See (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). L'ultimo aggiornamento conferma gli ultimi report. Dal 4 febbraio l'Europa resta in rosso scuro, nonostante i contagi siano in calo ovunque. In Spagna, Ungheria e Danimarca è già in corso la somministrazione della quarta dose di vaccino.