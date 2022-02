Omicron, Speranza: «C'è una tendenza nuova, stiamo piegando la curva senza restrizioni»

«I numeri sembrano segnalare tendenza nuova, da 7 giorni e nell'ultima settimana circa 30% casi in meno rispetto a quella precedente. C'è un segno meno anche su ricoveri, ma è importante restare con i piedi per terra». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione e-Venti, su Sky TG24. «Stiamo riuscendo a piegare la curva epidemica senza restrizioni e senza misure particolarmente invasive: il Green pass è stato un passo in questa restrizione».

Mascherine e quarta dose

«Le mascherine sono state uno strumento formidabile nella lotta contro la pandemia di Covid-19 e continueranno a essere le nostre compagne di viaggio ancora per una fase significativa, al chiuso sicuramente, ma anche all'aperto bisognerà portarle con sè in caso di aggregazioni», ha aggiunto Speranza. «Sulla quarta dose del vaccino anti Covid-19 generalizzata per tutti non c'è ancora un'evidenza scientifica».

Vaccino ai bimbi 0-4 anni

«Dei vaccini per la fascia d'età compresa fra zero e 4 anni potremo partire solo quando Ema, Aifa e la nostra comunità scientifica nazionale ci diranno che ci sono le condizioni per partire», ha sottolineato il ministro.

Scuola

«Gli studenti vaccinati in fascia 12-18 anni non andranno più in Dad. È bello e positivo che questo segnale di una fase nuova della pandemia parta dalla scuola», ha precisato Speranza.