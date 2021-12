Omicron corre fra 20-30enni e nelle grandi città, Oms: «Non sappiamo ancora se causa malattia più grave»

I casi di Omicron stanno aumentando in tutta Europa. Questa variante, in una prospettiva a medio-lungo termine, potrebbe diventare prevalente, anche se al momento non si hanno certezze a riguardo. Eppure, Omicron sembra avere un tasso di trasmissibilità superiore e alcune caratteristiche specifiche. Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa, in una dichiarazione diffusa oggi per fare il punto sul nuovo mutante del coronavirus pandemico ha detto che finora la «la variante Omicron di Sars-CoV-2 è stata trasmessa principalmente tra adulti fra i 20 e i 30 anni, diffondendosi inizialmente nelle grandi città e in cluster legati a riunioni sociali e lavorative».

Omicron, sintomi e pericolosità

«Non sappiamo ancora se Omicron causa una malattia più grave rispetto alla variante Delta», precisa, evidenziando comunque che, «sulla base dei primi casi di Omicron segnalati a Oms Europa, l'89% delle persone contagiate ha riportato sintomi comuni di Covid-19: tosse, mal di gola, febbre». Kluge tiene comunque sottolineare una nota positiva: «Le prime prove - conferma - supportano l'ipotesi che i vaccini anti-Covid continuino a fare il loro lavorocontro le forme gravi di malattia e a salvare vite umane».