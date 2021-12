Bollettino Covid, i dati delle Regioni: nuovo boom di contagi in Veneto e Lazio

Bollettino Covid, i dati di oggi venerdì 31 dicembre: in attesa dei dati riassuntivi nazionali, anticipiamo i dati delle singole Regioni, in cui si evidenzia la crescita della della variante Omicron. Ieri è stato il record di positivi in Italia: 126.888 i casi di Covid individuati in 24 ore, mentre mercoledì i casi erano stati 98.020. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, ieri sono state 156, mentre mercoledì erano erano state 136.

Passeranno in zona gialla da lunedi prossimo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Secondo quanto si apprende, infatti, è in arrivo l'ordinanza del Ministro della Salute per il passaggio di fascia. La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e dunque a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di Trento e Bolzano e la Calabria (gialle dalla settimana ancora precedente) si aggiungono le 4 che da lunedi prossimo cambieranno fascia portando ad 11 il totale delle regioni gialle.

Covid, Iss: raddoppia l'incidenza dei casi, Rt a 1.18. Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia in giallo da lunedì

Quarantena, c'è un positivo in casa? Mascherine, spazi e aerazione: ecco le regole per la convivenza in famiglia

I dati delle Regioni

Scendono sotto quota 10.000 (superata ieri per la prima volta) i nuovi contagi Covid in Veneto: + 9.028 quelli delle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio della pandemia a 645.723. Lo riferisce il bollettino della Regione. I decessi nell'ultimo giorno sono stati 18, per un dato complessivo che raggiunge le 12.383 vittime. La nuova ondata sta costringendo alla quarantena un numero sempre più rilevante di persone: sono 93.298, +6409 rispetto a ieri. Sempre pesante la situazione ospedaliera, con 1.306 (+40) malati Covid ricoverati nei reparti medici, e 191 (-2) in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 11.301 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.877 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 16,61%. Sono inoltre 14.341 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 484 casi (3,37%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Oggi si registrano 4 decessi: una donna di 97 anni di Trieste (deceduta in una Rsa), una di 80 di Tricesimo (ospedale), un uomo di 78 di San Dorligo della Valle (ospedale), uno di 75 anni di Sacile (ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti 287. I decessi complessivamente sono stati 4.213: sono 1.011 a Trieste, 2.079 a Udine, 777 a Pordenone e 346 a Gorizia. I totalmente guariti sono 139.039, i clinicamente guariti 320, mentre le persone in isolamento sono 12.205. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 156.092 persone: 37.749 a Trieste, 65.050 a Udine, 32.112 a Pordenone, 18.939 a Gorizia e 2.242 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di due unità. La prima fascia d'età per quel che riguarda i contagi odierni è la 20-29 (18,38%), seguita dalla 0-19 (17,20), dalla 40-49 (16,98), dalla 50-59 (14,99%) e infine dalla 30-39 (14,57%). Per il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate positività nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di 4 amministrativi, un assistente sociale, un terapista, 5 tecnici, 8 infermieri, 6 medici e 2 operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di un medico, un autista, 11 infermieri e 2 operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un addetto all'assistenza, 2 infermieri, 2 ostetriche e 3 tecnici; nell'Irccs Cro di Aviano di un amministrativo; nell'Irccs materno-infantile Burlo Garofolo di 2 infermieri, 2 ostetriche e un operatore socio sanitario. Relativamente alle residenze per anziani si registrano 10 contagi tra gli operatori (San Pietro al Natisone, Morsano al Tagliamento, Trieste, Sequals, Venzone, Duino Aurisina, Ampezzo e Cormons) e nessun caso tra gli ospiti.

Altro boom di 16.886 nuovi casi in un giorno solo (età media 37 anni, 8.097 sono risultati da test rapido positivo) e altri nove morti per Covid (età media 74 anni) in Toscana secondo il bollettino delle 24 ore della Regione. Le ultime vittime sono state tre nell'area di Firenze, due nelle aree di Lucca e Livorno, una a Pistoia e Pisa. Il totale dei decessi per Covid sale a 7.558 persone dall'inizio della pandemia. I nuovi casi portano a 381.599 i positivi totali (+4,6% sul totale del giorno precedente). I guariti, che sono stati 616 nelle 24 ore, tutti a tampone negativo, raggiungono quota 299.741 (+0,2% sul totale del giorno precedente; sono ora il 78,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 74.300, +28% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 712 (+36 persone il saldo tra ingressi e uscite, +5,3% su ieri) di cui 76 in terapia intensiva (saldo invariato). Altre 73.588 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+16.225 su ieri pari al +28,3%). Ci sono poi 52.027 persone in quarantena domiciliare precauzionale (-245 su ieri, -0,5%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

«Oggi nel Lazio, su 33.156 tamponi molecolari e 78.318 tamponi antigenici per un totale di 111.474 tamponi, si registrano 8.477 nuovi casi positivi (+2.634); sono 10 i decessi (+4), 1.162 i ricoverati (+35), 154 le terapie intensive (+4) e +1.077 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6%. I casi a roma città sono a quota 4.266». Lo riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nel dettaglio, ecco i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.567 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.112 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 587 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 411 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 849 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province sono 2.467 i positivi nelle ultime 24 ore. Asl di Frosinone: sono 677 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 1.345 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 249 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 196 i nuovi casi e 0 i decessi.

«Da lunedì ci sarà il cambio colore in giallo». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che rivolge un appello: «Festeggiamo con prudenza e nel rispetto delle regole. Atteso deciso incremento». D'Amato poi aggiunge: «Rivolgo un invito a vaccinare i bambini per rientro a scuola in sicurezza».

Sono 4773 (di età compresa tra 1 e 101 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 106573. Dei positivi odierni, 4124 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che il totale comprende anche i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 52enne e di un 90enne della provincia di Pescara) e sale a 2640. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 86882 dimessi/guariti (+434 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 17.051 (+4337 rispetto a ieri) ,nel totale sono ricompresi anche 6478 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Centosettantotto pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 20 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 16853 (+4328 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 10604 tamponi molecolari (1730969 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 47471 test antigenici (1798853).Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 8.21 per cento. Del totale dei casi positivi, 25754 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+760 rispetto a ieri), 27063 in provincia di Chieti (+1217), 25713 in provincia di Pescara (+1446), 26554 in provincia di Teramo (+1074), 1035 fuori regione (+120) e 454 (+156) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.