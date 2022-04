Omicron 2, Pregliasco: «I contagi crescono per colpa delle riaperture e della variante»

I contagi Covid in salita tengono alta l'attenzione. Il virologo Fabrizio Pregliasco spiega l'aumento dei casi che si sta registrando nelle ultime settimane: «Le riaperture e gli effetti di Omicron 2, molto diffusiva, hanno creato questo rimbalzo in alto dei contagi. Un dato che ci aspettavamo», le sue parole. Per maggio e oltre Pregliasco si dice comunque «ottimista» perché «l'aumento delle temperature e una maggiore attività sociale all'aperto porteranno ad un miglioramento, come accaduto nei due anni passati».

L'aumento dei casi in Italia

L'ultima settimana - 20-26 aprile - ha mostrato un andamento ambivalente della situazione Covid in Veneto. Secondo le rilevazioni della fondazione Gimbe si è registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi, 1.513 su 100.000 abitanti, e un aumento dei nuovi contagi, +14,4%, rispetto alla settimana precedente. Nella regione risultano sotto la media nazionale i posti letto in area medica (10,2%) e in terapia intensiva (1,8%) occupati da pazienti Covid. La percentuale di popolazione (sopra i 5 anni) che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 6,1% (media Italia 7,2%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari al 6,6%.