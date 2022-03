Novavax, efficacia all'82,5% a 6 mesi: «Previene sintomi gravi e può interrompere la trasmissione del virus»

Novavax, il vaccino anti-Covid per il quale in questi giorni sono iniziate le somministrazioni anche in Italia, ha mantenuto «un alto livello di efficacia per un periodo di sorveglianza di 6 mesi» in un'analisi estesa dello studio di fase 3 condotto nel Regno Unito. L'azienda americana produttrice ha confermato «un'efficacia del vaccino dell'82,5% nella protezione contro tutte le infezioni Covid-19, sia sintomatiche che asintomatiche». Il profilo di sicurezza si conferma dunque «rassicurante»

APPROFONDIMENTI IN ITALIA Guida completa ROMA Video LE NOVITA' Super Green pass, quarantene, visite negi ospedali, capienze... IL REPORT Vaccini, l’esempio italiano: «Terzi in Ue per dosi... SALUTE Foto

Efficacia al 100% contro la malattia grave

Nel giugno scorso, i risultati pubblicati sul "New England Journal of Medicine" su un periodo di sorveglianza di 3 mesi confermavano un efficacia dell'89,7% e sono stati utilizzati dalla società per le richieste di via libera sottoposte alle autorità regolatorie internazionali.

Ora, dall'analisi estesa a 6 mesi (10 novembre 2020-maggio 2021) emerge che «NVX-CoV2373 ha continuato a mostrare un profilo di sicurezza rassicurante, con eventi avversi bilanciati tra i gruppi vaccino e placebo. Lo studio ha mostrato inoltre una protezione continua, con un'efficacia complessiva del vaccino dell'82,7% e del 100% contro la malattia grave, in linea con l'analisi iniziale».

Il vaccino può interrompere la trasmissione del virus

«Questi dati hanno due implicazioni per NVX-CoV2373», commenta Gregory M. Glenn, presidente Ricerca & Sviluppo Novavax. Da un lato, rimarca l'esperto «È importante evidenziare che il vaccino offre protezione contro l'infezione Covid-19 sintomatica e asintomatica, e può sia interrompere la trasmissione del virus sia prevenire la malattia». Dall'altro lato «Siamo incoraggiati nel vedere che il nostro vaccino mantiene un alto livello di efficacia duratura e continua a mostrare un profilo di sicurezza rassicurante in questo arco di tempo esteso».