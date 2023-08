La ninna nanna di Mozart allevia il dolore dei neonati: analisi del sangue più semplici grazie alla musica classica

Esiste un rimedio per alleviare il dolore dei neonati che piangono? La risposta è sì: la musica classica può aiutare i piccoli e anche i genitori. L'ascolto di una ninna nanna di Mozart può ridurre il dolore provato dai neonati durante un esame del sangue con la puntura del tallone. Lo dice uno studio clinico che ha coinvolto 100 bambini pubblicato sulla rivista Pediatric Research, condotto da Saminathan Anbalagan del Thomas Jefferson University Hospital.

Infermiera uccide 7 neonati, ergastolo per Lucy Letby. Ospedale sotto accusa: Londra apre un’inchiesta

Lo studio

Gli esperti hanno misurato i livelli di dolore dei neonati come parte dello screening di routine per condizioni come ittero e fenilchetonuria nella città di New York, tra aprile 2019 e febbraio 2020.

I neonati, in media, avevano due giorni. Come parte delle cure standard, a tutti i bambini sono stati somministrati 0,5 ml di soluzione zuccherina due minuti prima della puntura del tallone. Un ricercatore ha valutato i livelli di dolore dei bambini prima, durante e dopo la puntura del tallone in base alle espressioni facciali, al pianto, alla respirazione, ai movimenti degli arti e ai livelli di vigilanza.

Nel gruppo, 54 bambini su 100 hanno ascoltato una ninna nanna strumentale di Mozart per 20 minuti prima e durante la puntura del tallone e per cinque minuti dopo, mentre i restanti bambini non hanno ascoltato alcuna musica. Gli autori hanno osservato livelli di dolore simili in entrambi i gruppi di bambini prima della puntura (punteggi medi del dolore pari a zero, su un punteggio massimo possibile di sette).

Una cura alternetiva

Tuttavia, il punteggio medio del dolore dei bambini che ascoltavano la ninna nanna era significativamente più basso durante e immediatamente dopo la puntura del tallone, rispetto a quelli che non ascoltavano la musica. Il dolore dei bambini che ascoltavano la ninna nanna era sul «4» durante la puntura del tallone, «0» un minuto dopo la procedura e «0» due minuti dopo la puntura, mentre i punteggi del dolore degli altri bebè erano 7, 5,5 e due negli stessi momenti. I risultati suggeriscono che la musica registrata può essere un metodo efficace per alleviare il dolore nei neonati sottoposti a procedure minori. Gli autori suggeriscono che la ricerca futura potrebbe indagare se le registrazioni delle voci dei genitori possono anche ridurre il dolore nei neonati durante procedure minori.