Covid, l'Oms: «Sarà un Natale diverso ma anche felice, lasciamo ai bambini la possibilità di fare festa»

Nonostante il Covid «sarà un Natale felice. Diverso, ma questo non vuol dire che non sarà felice. Come nel ramadan: le comunità» musulmane «hanno trovato modo di non assembrarsi, incluso preghiere virtuali o cibo portato a casa per celebrazioni a distanza». Auspica «brevi e sicuri festeggiamenti» Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa, durante un incontro in cui ha aggiornato sulla situazione di Covid-19 nel Vecchio continente.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Covid, il Governo studia il nuovo Dpcm per le feste di Natale IL FOCUS Covid, la moda (pericolosa) di bandane, stoffe e mascherine... L'INTERVISTA Chiusure, l'assessore D'Amato: «Difficile fermare le... ROMA Roma, negozi apertura anticipata, Campidoglio prepara il cambio di... LE FESTE Covid, Miozzo (Cts): «Scordiamoci Natale tradizionale» ROMA Seconde case in zona rossa e arancione: ecco i limiti agli... ROMA Jacopo Mastrangelo: «Sabato tornerò a suonare sul tetto... SALUTE Pregliasco: «Covid, curva in crescita ma lineare: picco tra 7... ITALIA Napoli, caos in Centro prima del lockdown

Covid, il Governo studia il nuovo Dpcm per le feste di Natale

Roma, negozi apertura anticipata, Campidoglio prepara il cambio di orario: serrande alzate alle 9

Covid, la moda (pericolosa) di bandane, stoffe e mascherine fai-da-te. Gli scienziati: «Non proteggono»

«Vediamo segni del Natale nella consegna di pacchi ai senzatetto, nelle feste virtuali e le decorazioni alle finestre. La tecnologia e la farmaceutica ci offrono una nuova speranza» per consentire «ai bambini un apprendimento sicuro e la possibilità per loro di festeggiare il Natale. Non dobbiamo mollare», spiegano dall'Oms.

© RIPRODUZIONE RISERVATA