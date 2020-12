Covid, Arbia: «Ancora troppo alto il numero dei decessi, abbiamo lo stesso trend di aprile»

«La media dei decessi è ancora troppo alta: abbiamo lo stesso trend di aprile» dice il professore di Statistica economica all'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, Giuseppe Arbia che ha dichiarato: «La media settimanale del numero dei morti giornaliero da Covid è oggi pari a 659. È la stessa dello scorso 9 aprile, ma allora mantenemmo ancora per quasi un mese il lockdown totale. Ciò indica che l'unica soluzione per invertire il trend è un'ulteriore stretta delle misure». Con una media di 500 morti al giorno, l'Italia ancora come uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia da coronavirus. Secondo gli esperti, quindi, la strada è solo una: continuare sulla strada delle restrizioni, per evitare una terza ondata che potrebbe stressare troppo il Servizio sanitario nazionale.

