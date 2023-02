Mercoledì 15 Febbraio 2023, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 08:49

Utilizzare la mente per potenziare al massimo le proprie prestazioni fisiche. Arriva per la prima volta in Italia, il 25 e 26 febbraio, un intero weekend full immersion di Franklin Method (Metodo Franklin) e per due giorni a Roma si daranno appuntamento gli appassionati di questa pratica, che si sta facendo spazio nel nostro Paese come uno dei nuovi trend per allenare il corpo e riequilibrare le emozioni.

GLI OBIETTIVI

Il Franklin Method, creato nel 1994 dal ballerino svizzero Eric Franklin, oggi è riconosciuto a livello internazionale, anche in ambito accademico, per migliorare flessibilità, coordinazione, consapevolezza, respirazione, mobilità delle articolazioni ed equilibrio. Il suo ideatore, diviso fra la Svizzera e New York, è membro della International Association of Dance Medicine and Science, e ha insegnato all'Istituto di terapia psicomotoria di Zurigo e all'Università di Vienna.



IL PIONIERE

«Il Metodo Franklin - spiega il formatore e trainer Enzo Ventimiglia, fra i pionieri italiani di questa tecnica - più che una disciplina vera e propria è una metodologia applicata ai corsi di Pilates (come è il caso del workshop a fine febbraio), fitness, yoga e danza, che integra attraverso visualizzazioni e movimenti creativi una conoscenza più approfondita del corpo».

Il Franklin Method è una forma di ginnastica che si avvale di immagini e dell'anatomia esperienziale per promuovere il benessere di un fisico armonico e la longevità in chi lo pratica, attraverso movimenti semplici e accessibili a tutti: per questo il Metodo è amato dalla generazione Silver e si può sperimentare tranquillamente anche dopo i 60 anni, con ottimi risultati per il miglioramento della postura e il tono dell'umore. «Il legame fra le recenti scoperte delle neuroscienze e il Metodo Franklin è indubbio», prosegue Ventimiglia, che sarà l'istruttore della masterclass a Roma: «Gli esercizi ideati da Franklin sono di supporto persino ai danzatori del Royal Ballet di Londra e ai performers del Cirque du Soleil».

Le tecniche del Franklin utilizzate, oltre che nelle palestre di tutto il mondo, in fisioterapia e nella riabilitazione dei malati di Parkinson, si basano sul concetto di neuroplasticità e sulla visualizzazione neurocognitiva dinamica per migliorare la funzionalità del fisico: gli esercizi consistono in facili sequenze che si possono fare a casa, nei centri fitness, in ufficio e persino alla fermata dell'autobus, combinando il potere rigenerante delle tecniche di visualizzazione al movimento fisico (www.matyoucan.com).



SPUGNA

Un esempio? Lo Sponging, mirato a rilassare la zona delle spalle: si visualizza la spalla come una spugna, e in fase di ispirazione si massaggia la spalla con la propria mano immaginando di strizzare via dalla spugna stessa tensione e sensazioni di blocco. Poi, in fase di espirazione, si lascia andare la presa e si rilassa la spalla verso il basso, come se la "spugna" riprendesse la sua forma naturale.



RAFFORZAMENTO

Grazie al Tapping (tamburellamento su varie zone del corpo, con i polpastrelli), al Brushing (sfregamento, per esempio delle mani fra loro) e allo Shaking (lo scuotere parti del corpo per ammorbidire ogni contrattura) si risveglia il fisico a livello propriocettivo, percependo la differenza fra le parti del corpo "risvegliate" e quelle non attivate (www.franklinmethod.com). Il Metodo lavora anche a terra, per il rafforzamento del pavimento pelvico, con palline, mini roller, bande elastiche. Molto importante la fase di Positive Self Talk, dove si fa leva sul concetto di comparazione: si sperimenta lo stesso movimento pronunciando mentalmente affermazioni positive o negative, per percepire come i nostri pensieri influenzano il corpo, il respiro, la postura.