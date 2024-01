Melanoma, Paolo Ascierto: «Le cure hanno cambiato la storia, lo dimostrano i dati sulla sopravvivenza con nivolumab»

I risultati migliori di nivolumab per l'immunoterapia in termini di sopravvivenza libera da recidiva, comparsa di metastasi a distanza e il tempo di comparsa della seconda recidiva ottenuti con un follow up di 7 anni e mezzo supportano il suo uso in questi pazienti, di cui il 70% è vivo a conclusione del periodo in analisi. «Sono orgoglioso di affermare che la storia del melanoma è cambiata davvero». A spiegarlo è Paolo Ascierto, massimo esperto di melanoma al mondo secondo la classifica Expertscape ideata dall'Università del North Carolina che vede al primo posto proprio il Direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione 'G. Pascalè di Napoli, intervistato da Beemagazine. «Grazie alla visibilità e all'affetto di molti, abbiamo ricevuto quasi quattro milioni di euro investiti in progetti di ricerca sul Covid e in sperimentazioni anche nell'attività oncologica. E grazie a questo abbiamo realizzato un nuovo laboratorio di ricerca, e questo significa nuova speranza per chi viene da noi a farsi curare», ha spiegato.