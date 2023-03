Todacitan, il nuovo farmaco per smettere di fumare: quanto costa, quali sono gli effetti e i benefici. In Spagna è sold out

Come funziona e quanto costa Todacitan, il nuovo farmaco per smettere di fumare? Con il ritiro del Champix, il più popolare farmaco contro la dipendenza da tabacco, e i problemi di approvvigionamento dello Zyntabac, la sua alternativa, da questo mese la Sicurezza Sociale spagnola finanzia il Todacitan, del laboratorio polacco Aflofarm.



Perché i parla tanto di Todacitan?

Nel settembre 2021, il ritiro di Champix dal mercato ordinato dall'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (Aemps) e l'abbandono della sua produzione da parte di Pfizer, a causa della presenza di impurità di nitrosammine cancerogene nel farmaco, ha fatto saltare la strategia antifumo spagnola.



In questo anno e mezzo, molti fumatori che desiderano combattere la loro dipendenza dal tabacco si sono trovati in una situazione delicata a causa del prezzo dei trattamenti più efficaci e dei loro effetti avversi, che non sono rari in molte persone.



Da febbraio il servizio sanitario pubblico sovvenziona il Todacitan, un farmaco in commercio da un anno che costa 198 euro per un ciclo di trattamento di 25 giorni.

Che cos'è Todacitan?

Secondo il foglietto illustrativo di Aemps, Todacitan è un coadiuvante per la disassuefazione dal fumo e serve «ad alleviare l'ansia che si verifica quando si smette di fumare». Aggiunge: «L'uso di Todacitan permette di ridurre gradualmente la dipendenza da nicotina, alleviando i sintomi dell'astinenza».

Todacitan si basa su un principio attivo di origine vegetale chiamato citisina, che è un analogo alcaloide della nicotina. In altre parole, viene identificato dagli stessi recettori della nicotina e quindi prende il suo posto nell'organismo, impedendo alla nicotina di fare effetto.

Il «trucco» è che, sebbene il blocco dei recettori nicotinici da parte della citisina elimini il desiderio e gli effetti di dipendenza della nicotina, la citisina non genera dipendenza, almeno per brevi periodi di tempo, che sono quelli stabiliti per il trattamento.

In realtà, la citisina è una vecchia conoscenza dell'Europa orientale, in quanto si trova in un albero locale chiamato maggiociondolo (Laburnum anagyroides), le cui foglie sono state fumate fin dall'antichità come sostituto del tabacco.

Inoltre, i semi, che contengono l'alcaloide, sono utilizzati come antidolorifico per il sistema nervoso centrale e nei casi di dolore cerebrale e depressione.

Come spiega questo articolo del British Medical Journal, durante la Seconda Guerra Mondiale le foglie venivano fumate dai soldati di entrambe le parti per aiutarli a superare le crisi di astinenza quando il tabacco scarseggiava, come spesso accadeva.

Successivamente, nel 1964, il primo farmaco per smettere di fumare a base di citisina è stato prodotto e commercializzato in Bulgaria con il nome di Tabex.

Efficacia comprovata

Secondo diversi studi pubblicati su prestigiose riviste scientifiche come il New England Journal of Medicine e il Journal of the American Medical Association, l'efficacia di questo principio attivo è stata dimostrata.

In uno studio pubblicato nel 2011 sul New England Journal of Medicine, il trattamento con citisina per 25 giorni ha mostrato tassi di astinenza a un anno superiori rispetto al placebo.

Inoltre, l'astinenza prolungata a sei mesi è stata del 10% dei pazienti trattati con la citisina rispetto al 3,5% del placebo. I dati relativi al rischio di astinenza prolungata a sei e 12 mesi erano rispettivamente del 2,9% e del 3,4%.

Un altro studio del 2014, pubblicato sulla stessa rivista, ha confrontato la terapia con citisina con la terapia sostitutiva della nicotina (Nrt). I pazienti che hanno ricevuto la terapia con citisina per 25 giorni hanno registrato tassi di astinenza più elevati rispetto a quelli che assumevano la NRT a un mese: in particolare il 40% contro il 31% dopo otto settimane di Nrt. Inoltre, il tempo di ricaduta era più lungo con la citisina che con la NRT.

Infine, uno studio pubblicato sul Journal of the American Medical Association ha confrontato l'efficacia della citisina con la vareniclina, un altro agente per la cessazione del fumo e base dello Zyntabac, un farmaco ora ritirato dal mercato.

I tassi di astinenza dopo 25 giorni con la citisina sono risultati pari all'11,7%, rispetto al 13,3% dopo 12 settimane con la vareniclina. Tuttavia, in questo studio, i pazienti che assumevano la citisina avevano meno effetti avversi di quelli che assumevano la vareniclina.

Effetti collaterali

L'elenco degli effetti avversi di Todacitan, che non si manifestano necessariamente in tutte le persone o con la stessa intensità, è lungo:

variazioni dell'appetito

aumento di peso

vertigini

irritabilità

sbalzi d'umore

ansia

aumento della pressione sanguigna

aumento della frequenza cardiaca

bocca secca

diarrea

costipazione

eruzioni cutanee

disturbi del sonno

mal di testa

alterazione del gusto

bruciore di stomaco

nausea

vomito

dolori addominali

dolori muscolari

Il suo uso è quindi sconsigliato alle donne in gravidanza, alle madri che allattano e alle persone che hanno avuto un ictus o sono a rischio di malattie cardiovascolari.

È inoltre sconsigliato alle persone di età superiore ai 65 anni, a quelle di età inferiore ai 18 anni e a quelle con problemi epatici o renali, a causa della mancanza (o della scarsa) esperienza clinica di utilizzo in questo gruppo di persone.

Come prendere Todacitan

Secondo il foglietto illustrativo di Cima, una confezione di Todacitan (100 compresse) è sufficiente per un ciclo completo di trattamento della durata di 25 giorni. Todacitan è per uso orale e deve essere assunto secondo il seguente schema:

Dal 1° al 3° giorno: 1 compressa ogni 2 ore e un massimo di 6 compresse.

Dal 4° al 12° giorno: 1 compressa ogni 2,5 ore e un massimo di 5 compresse.

Dal 13° al 16° giorno: 1 compressa ogni 3 ore e un massimo di 4 compresse.

Dal 17° al 20° giorno: 1 compressa ogni 5 ore e un massimo di 3 compresse.

Dal 21° al 25° giorno: 1-2 compresse al giorno e un massimo di 2 compresse.

Quanto costa il trattamento?

Il prezzo di Todacitan è attualmente di 116,93 euro. Come spiega l'OCU, «a seconda del livello di contribuzione che il paziente deve sostenere, il costo di questo farmaco per i lavoratori attivi, attraverso una prescrizione del Sistema Sanitario Nazionale, può variare da 46,77 euro a 70,16 euro».

Va ricordato che il servizio sanitario, sia esso statale o della comunità autonoma, finanzia solo un trattamento all'anno, per cui se si fallisce al primo tentativo, la lotta contro le ricadute dovrà essere fatta di tasca propria.

D'altra parte, il trattamento è finanziato solo per le persone iscritte al programma di sostegno alla cessazione del fumo in vigore nella comunità autonoma interessata.

Smettendo di fumare i polmoni si autoriparano: l'effetto benefico anche dopo 40 anni di sigarette - Il Messaggero... — mailsec.it (@MailSecured) February 19, 2020

Inoltre, devono dimostrare un'espressa motivazione a smettere di fumare, con la prova di un tentativo di smettere di fumare nell'ultimo anno. Devono inoltre fumare dieci o più sigarette al giorno e avere un alto livello di dipendenza secondo il test di Fagerström (punteggio pari o superiore a 7).

Qual è l'alternativa in Italia

In Italia esiste un farmaco gratuito anti-fumo preparato grazie alla collaborazione tra il Centro per il trattamento del tabagismo del Servizio dipendenze e la farmacia ospedaliera dell’Asl di Asti.

La terapia farmacologica è un valido sostegno per ridurre i sintomi dell’astinenza e contenere il desiderio di fumare ed è raccomandata alle persone che fumano più di dieci sigarette al giorno o hanno sviluppato una forte dipendenza. Il farmaco è la citisina e viene distribuito gratuitamente sotto forma di capsule, in seguito a valutazione medica effettuata all’interno del Centro.

Le capsule sono preparate nel laboratorio galenico della farmacia ospedaliera e costituiscono un supporto terapeutico efficace e ben tollerato dai pazienti nel percorso di cessazione dal fumo di sigaretta. L’assunzione dura qualche settimana e aiuta a limitare le conseguenze fisiche e psicologiche per la mancanza di tabacco.

Accompagnano e integrano la terapia farmacologica, garantendo maggiori probabilità di riuscita, gli strumenti di supporto psicologico negli ambulatori dell’Azienda sanitaria, come il counselling motivazionale o la partecipazione ai gruppi di sostegno con la tecnica della mindfulness (che sta ripartendo dopo l’interruzione per l’emergenza Covid), una pratica efficace sia nell’aiutare la persona a smettere di fumare sia nel prevenire eventuali ricadute, attraverso l’acquisizione di un maggior controllo dell’impulso al fumo.

I Centri di trattamento del tabagismo (Ctt), gestiti dal Servizio dipendenze, sono presenti ad Asti e a Nizza Monferrato e vi operano medici, psicologi, educatori e infermieri. Nell’ospedale di Asti si trova anche un ambulatorio per la disassuefazione dal tabagismo gestito dalla struttura di pneumologia.