«Mascherine via all'aperto dal 26 giugno»: l'annuncio del premier della Spagna

Via le mascherine all'aperto in Spagna dal 26 giugno. Lo ha annunciato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez intervenendo a Barcellona al Cercle d'Economia.

BREAKING: Spanish Prime Minister Pedro Sánchez announces that the obligatory use of coronavirus masks while outdoors will come to an end on June 26 https://t.co/FMhR8fCo5Y

— El País English Edition (@elpaisinenglish) June 18, 2021