Mascherine e Omicron, Crisanti e Bassetti: «Non proteggono dal virus». Viola: «Servono ancora». Scontro tra virologi

Mascherine contro Omicron. Mascherine al chiuso. Il tema è "caldo". «La mascherina ha mostrato di essere uno strumento molto efficace nella difesa dal Covid. Detto questo, l'obiettivo del governo è arrivare al primo maggio e non prevedere più neanche la mascherina al chiuso», ha detto pochi giorno fa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Sul fatto che le mascherine proteggano, c'è molta polemica.

APPROFONDIMENTI IL CASO Mascherine al chiuso sino a quando? IL VIROLOGO Pregliasco: «Omicron 2 ci ha rovinato un sogno» L'ESPERTA Viola: «Le mascherine vanno ancora tenute al chiuso» PANDEMIA Pregliasco: «Riapriamo ma potremmo dover richiudere, le... IL CASO Stato di emergenza finito, Rsa ancora in "lockdown". I... IL CONSIGLIO Covid, le mascherine Ffp2 efficaci contro allergie. Gli esperti:... L'ESPERTO Green pass, Lopalco: «L'addio al rafforzato è... COVID-19 Omicron 2, in Italia l'Rt risale sopra 1,12 e cresce... SALUTE Omicron, eruzioni cutanee per i bambini: cosa dicono gli esperti MONDO Omicron 2, task force a Shanghai: tamponi a tappeto a 26 milioni... MONDO Omicron, boom di casi a Shanghai: città in lockdown fino...

Mascherine e protezione, cosa succede?

L’equilibrio della pandemia «è ancora molto instabile, perché la protezione del vaccino non è duratura. Si paga il prezzo di 150 decessi al giorno in Italia, il Sars-Cov2 è la maggiore causa di morte e ha un costo sociale elevato», dice Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia all’Università di Padova, che come ormai insiste da diverse settimane chiede una inquadratura diverse per la fase pandemica con riferimento anche al tema della protezione delle vie aeree. Il 20 aprile il ministero della Salute deciderà se confermare lo stop all’obbligo di mascherina al chiuso sancito dal primo maggio o se prolungarlo.

Omicron 2, Pregliasco: «Ci ha rovinato un sogno, il weekend di Pasqua sarà il banco di prova»

Omicron, Antonella Viola: «Le mascherine vanno ancora tenute al chiuso, giusta la quarta dose solo ai fragili»

«I contagi ormai si sono stabilizzati a circa 70mila al giorno a livello nazionale – prosegue l’esperto – . Numeri importanti, che l’uso della mascherina non è più in grado di contenere se non in una percentuale tra il 15% e il 20%, perché la variante Omicron ha un indice di trasmissibilità tra 12 e 15 e poi non tutti usano questa protezione al chiuso, alcuni la portano male e altri non sempre. Le misure di contenimento servono a poco, bisogna cambiare politica e proteggere i fragili».

«Le mascherine Ffp2 sono un fallimento contro Omicron ha aggiunto Matteo Bassetti - . È un errore fuorviante credere che ci proteggano da omicron, se fosse vero non saremmo arrivati a 100mila contagi al giorno. L’aspetto importante è - sottolinea comunque il virologo - quel segno meno davanti al numero di terapie intensive. Per il resto, arriviamo a circa 100mila positivi? È un dato che abbiamo già registrato ma che non deve spaventarci».

«Sono contraria, al momento, alla rimozione della mascherina nei luoghi chiusi, perché ad oggi è l'unica difesa che noi ancora possiamo utilizzare» contro Covid-19. Specie «visto che la quarta dose del vaccino al momento non sarà per tutti, come è giusto che sia, ma eventualmente sarà dedicata soltanto alle persone più fragili. Per tutti gli altri è importante proteggersi attraverso l'uso della mascherina», ha invece detto Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova e direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza,