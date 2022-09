Giovedì 29 Settembre 2022, 11:06

Addio alle mascherine dopo due anni e mezzo. Venerdì 30 settembre scade l’ultimo decreto firmato in merito dal governo Draghi e non sono previste proroghe. L’attuale esecutivo è rimasto in carica solo per gli affari correnti e il presidente del Consiglio non ha ritenuto di emanare un nuovo decreto, lasciando al nuovo governo che si formerà a fine ottobre la responsabilità di decidere in merito. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Dovrò indossare la mascherina sui mezzi pubblici?

No, dal 1 ottobre non sarà dunque più obbligatorio indossare la mascherina FFP2 sui mezzi pubblici, su cui il decreto ne prevedeva invece l’obbligo fino alla fine di questo mese. Ancora domani sarà necessario averla su treni, autobus urbani ed extraurbani, scuolabus, navi e traghetti.

Rimane consigliata?

Sì. Con la risalita dei contagi a cui stiamo assistendo in questi giorni il venir meno dell’obbligo non si traduce in un divieto e gli esperti consigliano comunque di mantenerla in situazioni di assembramento, specialmente alle persone anziane o fragili. Negli uffici della pubblica amministratzione è fortemente raccomandata per chi lavora a contatto col pubblico.

Devo indossarla per accedere a ospedali o strutture sanitarie?

A meno di novità nelle prossime ore, con la scadenza dell’ultimo decreto l’obbligo decade anche negli ospedali e nelle strutture sanitarie, dove però resta consigliatissimo utilizzarla. Secondo il Corriere della Sera, il ministro della Salute, Roberto Speranza, potrebbe però firmare oggi un’ordinanza che proroga l’obbligo di indossare la mascherina per accedere alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le case di riposo. L’obbligo permarrebbe in questo caso sia per il personale che lavora all’interno delle strutture sia per i visitatori e sarebbe valido fino al 31 ottobre.

Serve ancora il Green Pass?

Sì, fino al 31 dicembre sarà comunque obbligatorio mostrare il green pass per accedere a ospedali, cliniche ed Rsa. Rimane anche l’obbligo vaccinale per il personale sanitario.

Devo portare la mascherina al lavoro?

In questo caso dipende. Fino alla fine di ottobre rimane in vigore il protocollo firmato dalla Confcommercio con i ministeri della Salute e del Lavoro, in cui la mascherina è obbligatoria solo per chi lavora senza la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza, per tutti gli altri è soltanto raccomandata. Secondo l’intesa il datore di lavoro si deve però impegnare a fornire mascherine FFP2 a tutto il personale qualora ce ne fosse bisogno per proteggere lavoratori fragili o arginare eventuali focolai. Il lavoratore rimane quindi libero di autogestirsi, ma il datore può reintrodurre l’obbligo nel caso subentrassero delle criticità.

Devo indossarla a scuola o in Università?

L'obbligo di inodssare la mascherina in calsse era già stato abolito all'inizio dell'anno scolastico. Discorso diverso per le università che godono di autonomia organizzativa, dunque ogni ateneo può decidere se introdurre l'obbligo o meno.