Mascherine Ffp2 a 75 centesimi in farmacia, c'è l'accordo con Figliuolo

Le mascherine Ffp2 costeranno 75 centesimi: c'è l'accordo Figliuolo-farmacie che rivede al ribasso il prezzo del dispositivo per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, inizialmente ipotizzato al prezzo di 1 euro l'una. La Struttura Commissariale e le Associazioni di categoria, dunque, hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farmacia di mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l'una. L'accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria.

L'accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto dalla Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti.

Mascherine Ffp2, Iss: potere filtrante alto

Come spiega l'Istituto Superiore di Sanità, queste mascherine hanno un potere filtrante «alto» che non solo impedisce la trasmissione di virus e batteri alle persone vicine e all'ambiente, ma impedisce anche a chi le indossa di essere infettato da persone o ambiente circostante.