Covid, la mascherina protegge dal virus e rafforza il sistema immunitario: lo studio americano

Secondo l'Economist, che cita una ricerca del Biophysical Journal, la mascherina protegge dal Covid e anche rafforza il sistema immunitario. Una delle prime linee di difesa contro gli agenti patogeni trasportati dall'aria è conosciuta come il meccanismo di "clearance mucociliare". Il muco presente nel naso e nel tratto respiratorio cattura virus e batteri. Le mascherine più economiche fanno fatica a bloccare gli aerosol più piccoli, che sono quelli che più probabilmente penetrano in profondità e arrivano fino ai polmoni, e proprio l'arrivo del virus nei polmoni può portare a un condizione più grave della malattia.

