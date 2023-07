Maratona Radio Rock per Ail Roma, il 7 luglio 28 ore di diretta per l’acquisto di nuovi macchinari per la ricerca

Dopo l'incredibile successo degli anni precedenti, torna la MARATONA RADIO ROCK for AIL ROMA, un'iniziativa promossa da Radio Rock 106.6 a sostegno dell’AIL Roma, Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma.

Si tratta di 28 ore di diretta non stop condotte dagli speaker di Radio Rock che si avvicenderanno alla conduzione con l'unico obiettivo di riunire la grande comunità dell'emittente attorno a una nuova impresa benefica.

La raccolta fondi di Radio Rock si inserisce in un progetto di ricerca. Lo scopo è quello di sostenere l’AIL Roma per l’acquisto di tre apparecchiature (Spettrofotometro NanoDrop, Fluorometro Qubit Flex, Sistema per la purificazionedell’acqua Direct-Q) che servono per il dosaggio/qualificazione degli acidi nucleici (DNA/RNA). La diagnosi della patologia onco-ematologica è un momento critico, fondamentale per la futura terapia, ed è essenziale quindi che ogni valutazione possa essere fatta in maniera corretta.

Le apparecchiature attualmente in uso nei Laboratori di Malattie Linfoproliferative Acute e Croniche in Via Rovigo N° 1 sono ormai obsolete e a volte difettose, mentre con queste nuove strumentazioni all’avanguardia si potrà estrarre, dosare e amplificare il DNA/RNA con estrema precisione. Questo permetterà di stabilire una sorta di carta d'identità di ciascun clone- malattia e ottenere così una diagnosi precisa ed accurata in modo da poter prescrivere, a ciascun paziente, una terapia specifica e mirata.

Un nuovo progetto e una nuova sfida, dopo quella del 2021 grazie alla quale è stato possibile acquistare un ecocardiografo di ultima generazione, e quella del 2022 con la quale sono stati comprati due letti di degenza elettrificati e tre barelle con sponde destinate al Pronto Soccorso dell’Ematologia del Policlinico Umberto I.

Ventotto ore di puro intrattenimento, a partire dalle 6 del mattino di venerdì 7 luglio, in cui tra ospiti, argomenti, messaggi degli ascoltatori e rubriche comiche, unite a una serie di interventi di medici e ricercatori per fare una divulgazione capillare sul lavoro eccezionale dell'associazione.

“Radio Rock cercherà nuovamente di sollecitare i suoi ascoltatori già campioni di generosità” – ha commentato l’editrice Patrizia Palladino. “Per questo una colonna sonora quale “Come Together” ci è sembrata quanto mai appropriata, perché ora come non mai abbiamo capito l’importanza dell’unione tra un'emittente che non rinuncia ad andare oltre l'intrattenimento, e un pubblico sempre pronto a raccogliere l’invito per regalare speranze a chi sta combattendo la lotta più dura, quella per la propria vita”.

“La ricerca è il cuore pulsante della nostra associazione.

Portiamo avanti con impegno costante l’eccezionale lavoro del professor Franco Mandelli e possiamo farlo solo con l’aiuto di tutti - aggiunge la presidente di AIL Roma Maria Luisa Viganò – ringrazio Radio Rock 106.6 nostra fedele sostenitrice e tutti gli ascoltatori che vorranno contribuire”.

Radio Rock si può seguire anche tramite App, Streaming, DAB+, Twitch e in FM sui 106.6 (Roma e Provincia), sui 104.9 (Rieti e Provincia), sui 93.2 (Province di Viterbo e Terni).

Oggi dai tumori del sangue si può guarire, ma per farlo serve l'aiuto di tutti: “Come Together, Right Now”.