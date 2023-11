Malattia infettiva si diffonde tra i cani, oltre 200 casi in poco tempo: sintomi e come curare

Allarme negli Stati Uniti per una malattia respiratoria infettiva dei cani. Si parla di 200 casi da metà agosto. Sono stati individuati soprattutto nella costa nord occidentale, ma anche in Colorado, Illinois e New Hampshire. Il Dipartimento dell’Agricoltura dell’Oregon in un comunicato stampa del 9 novembre, l’ha definita una malattia respiratoria infettiva atipica.

Tra i sintomi ci sono: tosse, starnuti, secrezione oculare/nasale e letargia.

La malattia, in rarissimi casi, si è rivelata mortale. “Sulla base dell’epidemiologia delle segnalazioni, i casi sembrano condividere un’eziologia virale, ma i test diagnostici respiratori comuni sono stati in gran parte negativi”, ha detto il veterinario dello stato dell’Oregon, il dottor Ryan Scholz, all’American Veterinary Medical Association.

