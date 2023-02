Malaria, scoperta in Kenya zanzara ad alta trasmissione: può proliferare sia in ambienti urbani sia rurali

In un comunicato diffuso ai media nazionali dal direttore generale del Kenya Medical Research Institute (Kemri) è stata annunciata la scoperta di un nuovo vettore della malaria che potrebbe rappresentare una seria minaccia. Il team di ricerca entomologica del Kemri ha individuato la presenza della zanzara Anopheles Stephensi nei distretti di Laisamis e Saku della contea di Marsabit, nel Kenya settentrionale dove si stanno svolgendo le ricerche.

La scoperta, in collaborazione con la Divisione del Programma Nazionale Malaria (Dnmp) del ministero della Salute, dimostra che questa zanzara portatrice di malaria, che fino ad ora era stata individuata quasi esclusivamente nel Sud-Est Asiatico e in Medio Oriente, può proliferare sia in ambienti urbani che rurali, il che potrebbe tradursi in un alto tasso di trasmissione.

